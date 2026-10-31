Samir Handanovic já viveu muitos clássicos. Em seus muitos anos à frente da Inter, primeiro como goleiro titular, depois como líder e capitão, o goleiro esloveno passou tanto por momentos históricos de grande esplendor quanto por outros de extraordinária dificuldade. Ainda assim, Milan-Inter sempre foi algo único, fora do comum, ainda mais difícil de descrever para quem ocupa o campo apenas em uma de suas extremidades.
Em entrevista ao Repubblica, o hoje ex-treinador das categorias de base da Inter relembrou os clássicos de sua carreira, contou como os goleiros os vivenciam, falou em particular sobre Mike Maignan e Josep Martinez e também voltou o olhar para o futuro.