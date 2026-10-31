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Cagliari Calcio v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Inter, Handanovic: "Jogaria de novo o clássico de Giroud. Maignan é uma certeza, Martinez ainda tem tudo a provar. Provedel? Eu também gostaria de ter tido concorrência"

Campeonato Italiano
Inter de Milão
Milan
S. Handanovic
Milan x Inter de Milão

O ex-goleiro e capitão apresentou o clássico sob a perspectiva das duas balizas.

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31 de out. de 2026

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Samir Handanovic viveu muitos clássicos. Em sua longa trajetória na Inter, primeiro como goleiro titular e depois como líder e capitão, o goleiro esloveno viveu momentos históricos de grande esplendor e outros de extraordinária dificuldade. Ainda assim, Milan-Inter sempre foi algo único, fora do comum e ainda mais difícil de descrever pelos olhos de quem ocupa apenas uma das extremidades do campo.

Entrevistado pelo Repubblica, o hoje ex-treinador das categorias de base da Inter relembrou os clássicos de sua carreira e contou como os goleiros os vivenciam, detendo-se em Mike Maignan e Josep Martinez, além de voltar o olhar para o futuro.

  • OS CLÁSSICOS DO CORAÇÃO

    "Era 7 de outubro de 2012. Samuel marcou logo no início, e terminou 1 a 0. Para mim, era tudo novo: as coreografias, a atmosfera, o San Siro indo à loucura. As três defesas na vitória por 3 a 0 em 2021? Nós, goleiros, estamos lá para isso. Foi estranho, com o estádio vazio."

  • "EU JOGARIA DE NOVO O CLÁSSICO DE GIROUD"

    "Não existem clássicos normais. Acontece de tudo, inclusive de o time que está em pior situação vencer e virar um campeonato. Como eles no ano seguinte, com Giroud. Se eu pudesse jogar um clássico de novo, seria aquele"

  • Maignan é certeza, Martinez também será

    "Maignan e Martinez? Mike é uma certeza, Pepo tem tudo a provar. Há muitos olhos voltados para ele e um legado pesado para administrar. No gol, cada erro é examinado com lupa. O caráter faz a diferença."

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  • Provedel foi bem administrado por Chivu

    "A concorrência com Provedel é saudável. Chivu soube lidar muito bem com os dois, com muita sensibilidade, dando confiança a Martinez mesmo nos momentos complicados e concedendo a Provedel sua oportunidade na hora certa. Se eu gostaria de ter tido mais concorrência? Se pudesse, teria me feito bem parar a cada cinco ou seis jogos para me recuperar mentalmente".

  • SPALLETTI E CONTE

    "Os treinadores que mais me ensinaram? Spalletti e Conte. O primeiro me pedia para ser um jogador a mais na construção das jogadas. Eu já estava pronto, sabia jogar com os pés. Com Conte aprendi a mentalidade vencedora, que envolve todo o clube. O nível de exigência sobe para todos".

  • A FAIXA DE CAPITÃO

    "Continuei sendo a mesma pessoa, mas com mais responsabilidades. A braçadeira tira energia em campo. Você precisa ser exemplo em tudo: na forma como se apresenta, como treina, no comportamento, até nas roupas. Precisa ser justo com os companheiros e servir de intermediário entre eles, o treinador e o clube."

  • A APOSENTADORIA

    "Como saber quando é hora de se aposentar? Quando você perde a chama dentro de si. Vai ao estádio e já não sente mais aquele frio na barriga. Para mim, não foi difícil parar, eu já sabia o que queria fazer. Troquei o campo de futebol pela quadra de padel. Durante um ano como olheiro da Inter, estudei para ser treinador. Depois, treinei as categorias de base por dois anos."

  • De Zerbi e a Fiorentina antes da concentração

    "Último time depois da saída da Inter? De Zerbi me queria no Brighton. Eu gostaria de vê-lo trabalhar de perto, mesmo como segundo goleiro. Houve contatos com a Fiorentina de Italiano, mas não deu em nada. Gostaria de voltar a Udine como treinador."

  • Adeus à Inter também como treinador

    "O que aconteceu? Eu deveria assumir o time Primavera, mas não chegamos a um acordo sobre algumas questões, incluindo a relação com a equipe Under 23, e nos separamos sem polêmicas. Quero seguir meu caminho, fazer a diferença e tomar decisões. Agora estou pronto para assumir uma equipe principal. Obtive a licença UEFA Pro com uma tese sobre a evolução do goleiro no futebol moderno.

    Sonho em comandar a Inter. Mas uma coisa de cada vez. Enquanto isso, estudo os clubes de que gosto: o Como de Fabregas, o Barcelona. Gosto de alcançar resultados por meio do jogo. Adoro o 4-3-3 e suas variações, mas os esquemas táticos não importam. O que importa são as ideias"

  • OS PÊNALTIS

    "Recorde de pênaltis defendidos? Intuição e estudo dos cobradores, também por meio de vídeos. O mesmo jogador não cobra da mesma maneira com o placar em 0 a 0 aos 90 minutos ou em 3 a 0. No primeiro caso, a bola pesa mais e o gol parece menor, mas não para todos."

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