Samir Handanovic viveu muitos clássicos. Em sua longa trajetória na Inter, primeiro como goleiro titular e depois como líder e capitão, o goleiro esloveno viveu momentos históricos de grande esplendor e outros de extraordinária dificuldade. Ainda assim, Milan-Inter sempre foi algo único, fora do comum e ainda mais difícil de descrever pelos olhos de quem ocupa apenas uma das extremidades do campo.
Entrevistado pelo Repubblica, o hoje ex-treinador das categorias de base da Inter relembrou os clássicos de sua carreira e contou como os goleiros os vivenciam, detendo-se em Mike Maignan e Josep Martinez, além de voltar o olhar para o futuro.