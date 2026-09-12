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Dimarco InterGetty Images
Donny Afroni

Traduzido por

Inter garante a permanência de seu herói local! Federico Dimarco está prestes a assinar um novo contrato de longo prazo

F. Dimarco
Inter de Milão
Campeonato Italiano

A Inter trabalha para finalizar uma renovação de contrato de longo prazo com Federico Dimarco, que faria com que o internacional italiano permanecesse em San Siro pelo menos até 2030. O clube está determinado a recompensar uma de suas figuras mais influentes após suas atuações excepcionais pelo lado esquerdo sob o comando de Cristian Chivu.

  • Inter acelera negociações por ponta talismânico

    A Inter se move rapidamente para garantir o futuro de longo prazo de Dimarco, com uma nova reunião agendada entre o diretor esportivo Dario Baccin e os representantes do jogador. De acordo com a La Gazzetta dello Sport, uma conversa preliminar já aconteceu em Madri, onde Baccin se encontrou com o agente Arturo Canales no hotel da equipe pouco antes do recente confronto pela Liga dos Campeões. A Inter está determinada a não perder Dimarco, que com toda razão passou a se ver como uma das peças-chave do clube após temporadas de excelência consistente e versatilidade tática. Uma nova cúpula é esperada já na próxima semana para finalizar os detalhes da proposta.

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  • FC Internazionale v SSC Napoli - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Resolvendo o cronograma do contrato em San Siro

    A diretoria da Inter, liderada por Giuseppe Marotta e Baccin, inicialmente viu a situação como algo não emergencial, já que o contrato atual do jogador vai até junho de 2027. Esse acordo também contém uma opção unilateral do clube para prorrogar por mais uma temporada nos mesmos termos financeiros, dando ao Inter uma rede de segurança contra qualquer ameaça imediata de saída.

    O diálogo permaneceu construtivo durante todo o processo, refletindo a relação positiva que Dimarco mantém com os torcedores e a comissão técnica. "Acho que vamos discutir isso em breve", Dimarco vinha afirmando de forma consistente, enfatizando seu desejo de continuidade em todas as oportunidades. Seu desejo foi atendido ainda antes do que ele poderia ter antecipado, com o contato feito em Madri dando início a negociações cruciais que agora devem chegar a uma conclusão.

  • Estrutura financeira e salarial

    Embora a intenção de renovar seja unânime, as etapas finais da negociação vão envolver encontrar um meio-termo dentro dos novos parâmetros financeiros do clube. A Inter implementou uma política estratégica voltada para reduzir salários fixos e aumentar significativamente os bônus por desempenho, especialmente em contratos envolvendo jogadores mais experientes. As negociações vão depender dessa estrutura financeira, sempre partindo dos atuais ganhos líquidos de Dimarco, de € 4 milhões por temporada.

    Para Dimarco, o atrativo de se tornar um ícone para toda a vida do time de sua infância pesa mais do que a possibilidade de receber ofertas mais altas do exterior. O clube sabe que garantir um jogador do calibre dele em um contrato de longo prazo é essencial para suas ambições domésticas e europeias.

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    Profundidade defensiva e continuidade tática

    Não haverá impasse nas conversas; isso já está claro para quem acompanha a situação de perto. Trata-se simplesmente de encontrar um equilíbrio que atenda às exigências de ambas as partes antes que o anúncio oficial seja feito. Essa abordagem proativa também se aplica a Carlos Augusto, autor do gol em Madri, cujo contrato expira em 2028 e ainda não foi renovado. Isso acontecerá no devido tempo, já que as discussões estão em andamento e continuarão com o objetivo de chegar a um acordo mutuamente benéfico também para o brasileiro.

    A importância de Dimarco ficou evidente durante sua ausência recente, já que ele perdeu a viagem ao Bernabéu devido a uma lesão. Atualmente, ele está retornando gradualmente aos treinos, com o objetivo de ficar no banco contra a Udinese neste fim de semana. Enquanto isso, Carlos Augusto seguirá como substituto entre os titulares na segunda-feira, garantindo que a eficiência tática da equipe permaneça em alta.

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