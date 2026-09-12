A diretoria da Inter, liderada por Giuseppe Marotta e Baccin, inicialmente viu a situação como algo não emergencial, já que o contrato atual do jogador vai até junho de 2027. Esse acordo também contém uma opção unilateral do clube para prorrogar por mais uma temporada nos mesmos termos financeiros, dando ao Inter uma rede de segurança contra qualquer ameaça imediata de saída.

O diálogo permaneceu construtivo durante todo o processo, refletindo a relação positiva que Dimarco mantém com os torcedores e a comissão técnica. "Acho que vamos discutir isso em breve", Dimarco vinha afirmando de forma consistente, enfatizando seu desejo de continuidade em todas as oportunidades. Seu desejo foi atendido ainda antes do que ele poderia ter antecipado, com o contato feito em Madri dando início a negociações cruciais que agora devem chegar a uma conclusão.