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cm grafica frattesi inter 2025 26 16 9Getty Images

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Inter: Frattesi está sendo negociado por Tognozzi com o Nottingham Forest; mas ambos podem acabar na Juventus; atenção em Nuno Tavares, da Lazio

Inter de Milão
D. Frattesi
Juventus
Mercado da bola
Nottingham Forest
A. Stankovic
N. Tavares
Lazio

Os nerazzurri pedem 30 milhões de euros pelo meio-campista italiano, por isso poderiam recusar uma oferta de 40 milhões por Stankovic.

Matteo Tognozzi negocia com Davide Frattesi.


Em setembro passado, o ex-chefe de olheiros da Juventus tornou-se o novo diretor esportivo do Rio Ave, clube português de propriedade de Evangelos Marinakis. O empresário grego também é dono do Olympiacos e do Nottingham Forest, que voltou a se interessar pelo meio-campista da Inter, já perseguido em vão na última janela de transferências de inverno.


Agora, os ingleses, representados justamente por Tognozzi, se reuniram com a diretoria da Inter oferecendo 25 milhões de euros mais bônus, contra os 30 milhões exigidos pela Inter. O que, caso a negociação com Frattesi dê certo, permitiria ao clube recusar as ofertas de 40 milhões de euros vindas da Premier League por Aleksander Stankovic.


  • STANKOVIC

    O jovem sérvio, nascido em 2005, já foi recomprado por 23 milhões de euros, 13 milhões a mais do que os cerca de 10 milhões recebidos há um ano com sua transferência para o Bruges. Lá, ele disputou a Liga dosCampeões e conquistou o campeonato belga, dando continuidade à sua trajetória de crescimento após o empréstimo ao Lucerna, na Suíça.


    Chivu o conhece bem, já que o treinou na equipe juvenil do Inter junto com Pio Esposito. Este último, seu contemporâneo, representa um exemplo a ser seguido por Stankovic. Chamado a demonstrar, durante a pré-temporada, que está pronto para se destacar na equipe principal, assim como fez o jogador da seleção italiana há um ano na Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos.


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  • FRATTESI

    Voltando a Frattesi, a Juventus de Spalletti também está de olho nele. O técnico defende o retorno de Tognozzi a Turim, que poderia assim chegar ao clube da Bianconeri, assim como Frattesi.


    Aliás, no Nottingham Forest e na Juve jogam dois laterais que estão na mira do Inter para substituir Denzel Dumfries (que foi para o Real Madrid), como alternativa ao principal alvo, Marco Palestra, que voltou para a Atalanta após um empréstimo ao Cagliari: o suíço Dan Ndoye (ex-Bologna) e o italiano Andrea Cambiaso.


    Caso ele saia, Spalletti gosta do lateral-esquerdo português daLazio, Nuno Tavares (nascido em 2000, ex-Arsenal, Benfica, Marselha e Nottingham Forest).