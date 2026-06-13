Matteo Tognozzi negocia com Davide Frattesi.





Em setembro passado, o ex-chefe de olheiros da Juventus tornou-se o novo diretor esportivo do Rio Ave, clube português de propriedade de Evangelos Marinakis. O empresário grego também é dono do Olympiacos e do Nottingham Forest, que voltou a se interessar pelo meio-campista da Inter, já perseguido em vão na última janela de transferências de inverno.





Agora, os ingleses, representados justamente por Tognozzi, se reuniram com a diretoria da Inter oferecendo 25 milhões de euros mais bônus, contra os 30 milhões exigidos pela Inter. O que, caso a negociação com Frattesi dê certo, permitiria ao clube recusar as ofertas de 40 milhões de euros vindas da Premier League por Aleksander Stankovic.



