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cm grafica frattesi inter 2025 26 16 9Getty Images

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Inter: Frattesi está sendo negociado por Tognozzi com o Nottingham Forest; mas ambos podem acabar indo para a Juventus

Inter de Milão
D. Frattesi
Juventus
Mercado da bola
Nottingham Forest
A. Stankovic

Os nerazzurri pedem 30 milhões de euros pelo meio-campista italiano, por isso poderiam recusar uma oferta de 40 milhões por Stankovic.

Matteo Tognozzi negocia com Davide Frattesi.


Em setembro passado, o ex-chefe de olheiros da Juventus tornou-se o novo diretor esportivo do Rio Ave, clube português de propriedade de Evangelos Marinakis. O empresário grego também é dono do Olympiacos e do Nottingham Forest, que voltou a se interessar pelo meio-campista da Inter, já perseguido em vão na última janela de transferências de inverno.


Agora, os ingleses, representados justamente por Tognozzi, se reuniram com a diretoria da Inter oferecendo 25 milhões de euros mais bônus, contra os 30 milhões exigidos pela Inter. O que, caso a negociação com Frattesi dê certo, permitiria ao clube recusar as ofertas de 40 milhões de euros vindas da Premier League por Aleksander Stankovic.


  • STANKOVIC

    O jovem sérvio, nascido em 2005, já foi recomprado por 23 milhões de euros, 13 milhões a mais do que os cerca de 10 milhões recebidos há um ano com sua transferência para o Bruges. Lá, ele disputou a Liga dosCampeões e conquistou o campeonato belga, dando continuidade à sua trajetória de crescimento após o empréstimo ao Lucerna, na Suíça.


    Chivu o conhece bem, já que o treinou na equipe juvenil do Inter junto com Pio Esposito. Este último, seu contemporâneo, representa um exemplo a ser seguido por Stankovic. Chamado a demonstrar, durante a pré-temporada, que está pronto para se destacar na equipe principal, assim como fez o jogador da seleção italiana há um ano na Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos.


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  • FRATTESI

    Voltando a Frattesi, a Juventus de Spalletti também está de olho nele. O técnico defende o retorno de Tognozzi a Turim, que poderia assim chegar ao clube da Juventus, assim como Frattesi.


    Aliás, na Juve e no Nottingham Forest jogam dois laterais que estão na mira da Inter para substituir Denzel Dumfries (que foi para o Real Madrid), como alternativa ao principal alvo, Marco Palestra, que voltou para a Atalanta após um empréstimo ao Cagliari: o italiano Andrea Cambiaso e o suíço Dan Ndoye, ex-Bologna.