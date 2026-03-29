Marcus Thuram dá um sinal à França e ao Inter de vista do final da temporada que levará à Copa do Mundo de 2026. O atacante da Inter, escalado como titular pelo técnico francês Didier Deschamps no amistoso contra a Colômbia, marcou de cabeça o gol que colocou o placar em 2 a 0, interrompendo um jejum de gols pela Seleção que se arrastava desde 18 de novembro de 2023, data da goleada por 14 a 0 sobre Gibraltar.
Traduzido por
Inter, fique de olho em Thuram: ele finalmente marca pela seleção. Gol e assistência contra a Colômbia em amistoso, quebrando um jejum que durava desde 2023
O GOL E DEPOIS A ASSISTÊNCIA
Aos 41 minutos do primeiro tempo: Akliouche avança pela direita, cruza para o meio, onde Thuram, deixado culpavelmente sozinho pelos zagueiros colombianos, salta antes da saída falha do goleiro Montero e marca o 2 a 0 com a bola batendo na trave antes de entrar no gol. O primeiro gol foi marcado aos 30 minutos por Doué.
Aos 56', vem também a assistência para o segundo gol de Doué, uma bola rasteira vinda da direita para a chegada da jovem estrela do PSG, que aproveita o erro do jogador da Juventus, Cabal. A participação de Thuram terminou aos 78', quando ele saiu de campo para dar lugar a Mbappé logo após o gol de 3 a 1 de Campaz.
A TEMPORADA DE THURAM
Além da falta de gols pela seleção, também no Inter não é o melhor momento para o atacante ex-Borussia Mönchengladbach: a lesão de Lautaro Martínez deixou o ataque nerazzurro de joelhos, Thuram não marca pelo clube desde a vitória por 5 a 0 sobre o Sassuolo em Reggio Emilia, em 8 de fevereiro, e seu desempenho em 2026 aponta para 3 gols e 3 assistências em 17 partidas em todas as competições até o momento.
Ampliando a análise para toda a temporada, Thuram marcou 7 gols e deu 3 assistências em 23 partidas na Série A, 2 gols e 1 assistência em 9 partidas na Liga dos Campeões, 2 gols e 1 assistência em 3 partidas na Copa da Itália e 1 gol em 1 partida na Supercopa. No total, são 12 gols e 5 assistências em 36 partidas com a Inter na temporada 2025/26.