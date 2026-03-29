Inter, fique de olho em Thuram: ele finalmente marca pela seleção. Gol e assistência contra a Colômbia em amistoso, quebrando um jejum que durava desde 2023

Aos 41 minutos do primeiro tempo: Akliouche avança pela direita, cruza para o meio, onde Thuram, deixado culpavelmente sozinho pelos zagueiros colombianos, salta antes da saída falha do goleiro Montero e marca o 2 a 0 com a bola batendo na trave antes de entrar no gol. O primeiro gol foi marcado aos 30 minutos por Doué.

Aos 56', vem também a assistência para o segundo gol de Doué, uma bola rasteira vinda da direita para a chegada da jovem estrela do PSG, que aproveita o erro do jogador da Juventus, Cabal. A participação de Thuram terminou aos 78', quando ele saiu de campo para dar lugar a Mbappé logo após o gol de 3 a 1 de Campaz.