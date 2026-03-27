Inter faz jogada surpresa para contratar Manu Koné: dois nomes para a Roma a fim de desbloquear a negociação

Manu Koné, contratado no verão de 2024 por pouco menos de 20 milhões de euros e com contrato até junho de 2029, é considerado um ativo muito valioso pela família Friedkin, e uma eventual transferência ao final desta temporada só seria aprovada caso o Inter ou outros interessados apresentassem uma proposta realmente muito vantajosa. Nos últimos dias, o jornal La Gazzetta dello Sport informou sobre um preço de venda estimado entre 40 e 50 milhões de euros. Uma quantia que talvez não mude nada no equilíbrio financeiro dos ricíssimos clubes da Premier League, mas que, na lógica do Inter e de seus proprietários, o fundo norte-americano Oaktree, continua representando um Everest difícil de escalar e alcançar. A menos que...





INTER PREOCUPADA COM CALHANOGLU: O QUE VEM DA TURQUIA