Inter faz jogada surpresa para contratar Manu Koné: dois nomes para a Roma a fim de desbloquear a negociação

Manu Koné deve continuar sendo um dos principais alvos do Inter no mercado de transferências do próximo verão. A tentativa frustrada do verão passado, quando Gian Piero Gasperini insistiu que o meio-campista francês não estava à venda e os nerazzurri decidiram não ultrapassar a marca dos 40 milhões de euros, pode levar a uma nova tentativa dentro de algumas semanas. Quando ficarem mais claros os cenários da classificação dos giallorossi, que, sem a Liga dos Campeões, serão obrigados a se desfazer de pelo menos um de seus principais jogadores, e as estratégias da Inter sobre as posições e os perfis dos jogadores a serem contratados para melhorar o elenco atual.
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