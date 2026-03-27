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grafica kone roma 2025 2026Getty Images

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Inter faz jogada surpresa para contratar Manu Koné: dois nomes para a Roma a fim de desbloquear a negociação

Inter de Milão
Roma
M. Kone
Mercado da bola
C. Augusto
D. Frattesi

Há a possibilidade de oferecer uma contrapartida técnica vantajosa para reduzir a quantia em dinheiro destinada ao meio-campista francês

Manu Koné deve continuar sendo um dos principais alvos do Inter no mercado de transferências do próximo verão. A tentativa frustrada do verão passado, quando Gian Piero Gasperini insistiu que o meio-campista francês não estava à venda e os nerazzurri decidiram não ultrapassar a marca dos 40 milhões de euros, pode levar a uma nova tentativa dentro de algumas semanas. Quando ficarem mais claros os cenários da classificação dos giallorossi, que, sem a Liga dos Campeões, serão obrigados a se desfazer de pelo menos um de seus principais jogadores, e as estratégias da Inter sobre as posições e os perfis dos jogadores a serem contratados para melhorar o elenco atual.


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  • O VALOR DA KONE

    Manu Koné, contratado no verão de 2024 por pouco menos de 20 milhões de euros e com contrato até junho de 2029, é considerado um ativo muito valioso pela família Friedkin, e uma eventual transferência ao final desta temporada só seria aprovada caso o Inter ou outros interessados apresentassem uma proposta realmente muito vantajosa. Nos últimos dias, o jornal La Gazzetta dello Sport informou sobre um preço de venda estimado entre 40 e 50 milhões de euros. Uma quantia que talvez não mude nada no equilíbrio financeiro dos ricíssimos clubes da Premier League, mas que, na lógica do Inter e de seus proprietários, o fundo norte-americano Oaktree, continua representando um Everest difícil de escalar e alcançar. A menos que...


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  • CONTRAPARTIDA

    Uma ideia que pode voltar a ganhar força é a de propor uma contrapartida técnica que agrade à Roma e que reduza o valor máximo que o presidente Marotta e o diretor esportivo Ausilio teriam de oferecer para garantir os serviços do talentoso meio-campista nascido em 2001, identificado por Chivu como o jogador necessário para dar mais estrutura e força física ao meio-campo da equipe. Davide Frattesi e Carlos Augusto são os dois nomes que os giallorossi poderiam considerar caso haja abertura para discutir contrapartidas técnicas na negociação envolvendo Manu Koné. O primeiro está de saída da Inter há já algumas janelas de transferências e tem visto seu tempo de jogo diminuir constantemente (nesta temporada, acumulou 29 partidas, a maioria delas com participações pontuais), além de ser um dos favoritos da diretoria da Roma, que o receberia de braços abertos após sua passagem pelas categorias de base.


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  • OS PEDIDOS DE CARLOS AUGUSTO

    O lateral brasileiro, que também pode atuar como lateral-esquerdo em uma defesa de três, tem, por sua vez, há algum tempo em mãos uma proposta de renovação de contrato da Inter na casa dos 3,5 milhões de euros de salário. Uma jogada planejada para compensar uma eventual saída de Alessandro Bastoni, cortejado pelo Barcelona, mas que, por enquanto, não gerou o entusiasmo esperado. Carlos Augusto gostaria, de fato, que seu pedido de chegar a ganhar 4 milhões de euros líquidos fosse atendido, mas, acima de tudo, ele insiste em ter, a partir da próxima temporada, um papel de destaque e uma “garantia” de titularidade superiores às que teve em sua passagem pelo Nerazzurro. A Roma, em busca tanto de opções válidas para a defesa quanto de um lateral-esquerdo – com a provável saída do pouco convincente Tsimikas e o retorno de Wesley à direita –, poderia oferecer tudo isso.


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  • É do interesse de todos

    Eis, portanto, uma possível troca dupla que, por um lado, permitiria ao Inter abrir caminho para sua primeira opção de reforço no meio-campo sem precisar investir grande parte do orçamento em um único jogador; por outro lado, a Roma lucraria com a venda de Koné por uma quantia significativa e, ao mesmo tempo, preencheria outra lacuna com a chegada de um jogador bem-vindo, no meio-campo, caso a escolha recaia sobre Frattesi, e na defesa e na lateral esquerda, caso prevaleça a opção de Carlos Augusto.

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