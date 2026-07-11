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Inter, exames médicos de Khalaili: CONI solicita novas investigações, filiação suspensa

Inter de Milão

Novos exames específicos serão realizados entre segunda e terça-feira: até lá, não será possível registrá-lo.

Problemas com Anan Khalaili para o Inter. A contratação do novo lateral nerazzurro, que chegou do Union Saint Gilloise por 25 milhões de euros mais bônus, não poderá ser oficializada no momento: segundo a Gazzetta dello Sport, o CONI solicitou novos exames específicos após os exames médicos, que serão realizados no início da semana, entre segunda e terça-feira.


  • SOLICITA-SE UMA ANÁLISE MAIS APROFUNDADA

    Portanto, não haverá anúncio, pois, no momento, não é possível registrar o jogador israelense: o jogador, nascido em 2004, passou ontem por exames médicos esportivos em Milão, necessários para sua transferência oficial para a Série A, mas o Instituto de Medicina Esportiva do CONI solicitou uma análise mais aprofundada.

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  • O Inter acompanhará de perto esses exames complementares considerados necessários pelo CONI e, somente ao final dos novos exames, quando ficar claro se a suspensão foi apenas temporária, poderá ser tomada uma decisãodefinitiva sobre Khalaili, que assinou um contrato de cinco anos no valor de 2,2 milhões por temporada.

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