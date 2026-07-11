Problemas com Anan Khalaili para o Inter. A contratação do novo lateral nerazzurro, que chegou do Union Saint Gilloise por 25 milhões de euros mais bônus, não poderá ser oficializada no momento: segundo a Gazzetta dello Sport, o CONI solicitou novos exames específicos após os exames médicos, que serão realizados no início da semana, entre segunda e terça-feira.



