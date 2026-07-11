Problemas com Anan Khalaili para o Inter. A contratação do novo lateral nerazzurro, que chegou do Union Saint Gilloise por 25 milhões de euros mais bônus, não poderá ser oficializada no momento: segundo a Gazzetta dello Sport, o CONI solicitou novos exames específicos após os exames médicos, que serão realizados no início da semana, entre segunda e terça-feira.
Traduzido por
Inter, exames médicos de Khalaili: CONI solicita investigações adicionais, registro suspenso e transferência em dúvida
SOLICITA-SE UMA ANÁLISE MAIS APROFUNDADA
Portanto, não haverá anúncio, pois, no momento, não é possível registrar o jogador israelense: o jogador nascido em 2004 passou ontem, em Milão, pelos exames de aptidão esportiva, necessários para sua transferência oficial para a Série A, mas o Instituto de Medicina Esportiva do CONI solicitou uma análise mais aprofundada.
O INTER EM ESPERA
O Inter acompanhará de perto esses exames complementares considerados necessários pelo CONI e, somente ao final dos novos exames, quando ficar claro se a suspensão foi apenas temporária, poderá ser tomada uma decisãodefinitiva sobre Khalaili, que assinou um contrato de cinco anos no valor de 2,2 milhões por temporada.
O QUE ACONTECE AGORA
O exame médico complementar diz respeito à aptidão esportiva, e não às avaliações da equipe médica do Inter; portanto, o clube só pode aguardar a decisão do CONI, da qual dependerá o desfecho da transferência
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.