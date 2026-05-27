De acordo com o renomado especialista em transferências italiano Gianluca Di Marzio, o Inter e o Liverpool mantiveram conversas avançadas sobre uma possível transferência de Curtis Jones no meio do ano. Os diretores esportivos dos dois clubes, Piero Ausilio e Richard Hughes, se reuniram recentemente em Monte Conte para discussões preliminares sobre o jogador de 25 anos.

Os campeões da Série A estão ansiosos para reforçar seu elenco, enquanto os Reds se reorganizam após uma temporada frustrante sem títulos. Apesar das dificuldades no campeonato nacional, o time de Merseyside garantiu a classificação para a Liga dos Campeões ao terminar em quinto lugar na Premier League. Jones, cujo contrato expira no próximo verão, teria adiado a renovação de seu contrato de £ 50.000 por semana, já que está considerando um novo desafio.