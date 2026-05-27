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Inter está em negociações para contratar estrela do Liverpool em uma transferência surpresa neste verão
Negociações avançadas para um jogador formado na base do Anfield
De acordo com o renomado especialista em transferências italiano Gianluca Di Marzio, o Inter e o Liverpool mantiveram conversas avançadas sobre uma possível transferência de Curtis Jones no meio do ano. Os diretores esportivos dos dois clubes, Piero Ausilio e Richard Hughes, se reuniram recentemente em Monte Conte para discussões preliminares sobre o jogador de 25 anos.
Os campeões da Série A estão ansiosos para reforçar seu elenco, enquanto os Reds se reorganizam após uma temporada frustrante sem títulos. Apesar das dificuldades no campeonato nacional, o time de Merseyside garantiu a classificação para a Liga dos Campeões ao terminar em quinto lugar na Premier League. Jones, cujo contrato expira no próximo verão, teria adiado a renovação de seu contrato de £ 50.000 por semana, já que está considerando um novo desafio.
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Em busca de uma vaga fixa no time titular
O meio-campista tem demonstrado uma versatilidade notável nesta temporada, atuando frequentemente na lateral direita devido à contínua onda de lesões em Anfield. Em todas as competições, ele acumulou 49 partidas, sendo titular em 28 delas. Sua campanha na Premier League incluiu 34 partidas e um gol, além de nove partidas na Europa.
Nesta fase crucial de sua carreira, porém, ele quer passar de um jogador reserva para um titular garantido. Ter ficado de fora da seleção inglesa para a Copa do Mundo de 2026 intensificou seu desejo por minutos regulares, já que agora ele está firmemente focado em conquistar uma convocação para a Eurocopa de 2028. Uma transferência para a Itália poderia ser a plataforma perfeita.
Uma carreira repleta de conquistas em Merseyside
Se o acordo for concretizado, isso marcará o fim de uma era de grande sucesso para o jogador formado na base. Desde que estreou na equipe principal, ele somou 228 partidas pelo clube, marcando 22 gols e dando 25 assistências. Seu impressionante palmarés conta com oito títulos importantes, destacando sua contribuição para um período de ouro da equipe. Ele conquistou dois títulos de campeão inglês, vencendo o campeonato em 2020 e 2025. Além disso, conquistou uma medalha de vencedor da Liga dos Campeões da UEFA, uma Copa do Mundo de Clubes da FIFA, uma FA Cup, dois títulos da Copa da Liga e um Community Shield.
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O que vem por aí para Jones?
Como ambas as partes parecem dispostas a evitar uma longa novela de transferências, um acordo definitivo poderá ser alcançado nas primeiras semanas da janela de transferências de verão. Enquanto os Reds continuam a procurar reforços para o meio-campo no mercado, o inglês se concentrará em se preparar para um novo capítulo.