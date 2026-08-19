O Barcelona pode ser, nestas semanas de mercado, o maior perigo para todas as equipes que têm em seu elenco um centroavante móvel. O clube catalão, que durante todo o verão perseguiu o sonho de levar Julian Alvarez, do Atletico Madrid, para vestir a camisa blaugrana, começou a mudar de alvo, já que do lado rojiblanco de Madri chegaram apenas portas fechadas.

Então, como informou Gerard Romero, streamer bastante conhecido, protagonista do podcast Jijantes, embaixador da Kings League e, com frequência, insider de mercado das duas grandes equipes da Espanha por causa da relação direta com muitos dos protagonistas dos dois times, o clube catalão abriu um novo dossiê para o seu ataque e iniciou a negociação para tentar tirar da Inter o capitão Lautaro Martinez.