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Emanuele Tramacere

Traduzido por

Inter em choque: o Barcelona voltou à carga por Lautaro Martinez. Encontro com o agente em Madri, ele é o alvo número um de Flick e Deco após o não por Julian Alvarez

Inter de Milão
Barcelona
L. Martinez

Depois de meses de rumores e ideias, desta vez o Barcelona começou a agir de forma concreta para tentar tirar da Inter o centroavante argentino.

O Barcelona pode ser, nestas semanas de mercado, o maior perigo para todas as equipes que têm em seu elenco um centroavante móvel. O clube catalão, que durante todo o verão perseguiu o sonho de levar Julian Alvarez, do Atletico Madrid, para vestir a camisa blaugrana, começou a mudar de alvo, já que do lado rojiblanco de Madri chegaram apenas portas fechadas.

Então, como informou Gerard Romero, streamer bastante conhecido, protagonista do podcast Jijantes, embaixador da Kings League e, com frequência, insider de mercado das duas grandes equipes da Espanha por causa da relação direta com muitos dos protagonistas dos dois times, o clube catalão abriu um novo dossiê para o seu ataque e iniciou a negociação para tentar tirar da Inter o capitão Lautaro Martinez.

  • Trabalhando em Lautaro

    Depois do não de Julian Alvarez, o Barcelona decidiu que Lautaro Martinez será o alvo número um e já começou a trabalhar nisso nestes dias. Uma negociação é certamente difícil, mas, segundo Gerard Romero, o clube catalão entendeu que existe uma brecha do lado do jogador para tentar negociar sua chegada à Catalunha nestas últimas semanas da janela de transferências.

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  • Reunião com o agente

    Segundo Gerard Moreno, nos últimos dias aconteceu em Madri um encontro entre Deco e o agente de Lautaro Martínez, Alejandro Camaño. Por parte do estafe do jogador, houve abertura para a transferência do atacante argentino para o Barcelona.

  • A Inter não quer vendê-lo

    Vale lembrar que, com a última renovação de contrato, Lautaro Martínez e a Inter acertaram a eliminação da cláusula de rescisão, que era de 120 milhões de euros e tinha duração limitada. Essa cláusula não existe mais, e quem quiser tentar tirar o capitão argentino de Milão terá inevitavelmente de negociar com a Inter, que, assim como o Atlético com Julián Alvarez, no momento não tem vontade de vender o próprio capitão. Claro, tudo vai depender da oferta, porque, se ela for realmente fora do mercado, então inevitavelmente, ao menos, será levada em consideração (mais pelo fundo, por motivos óbvios, do que pela diretoria italiana).

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