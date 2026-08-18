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'Inter é superior a todo mundo!' - Ex-astro da Juventus, Alessio Tacchinardi dá veredito brutal da Serie A sobre Atalanta e Milan
Tacchinardi elogia a profundidade do elenco da Juventus
O ex-meio-campista de Juventus e Atalanta Tacchinardi avaliou o atual cenário da Serie A e apontou a Bianconeri como um time capaz de dar uma forte arrancada rumo ao Scudetto. O ex-jogador acredita que a Juventus montou um elenco capaz de competir no mais alto nível.
Os gigantes italianos reforçaram ativamente suas opções durante a janela de transferências. Os negócios por Kerim Alajbegovic, Randal Kolo Muani e Jhon Lucumi acrescentaram qualidade notável ao time, enquanto o clube também aguarda a possível chegada do goleiro Guglielmo Vicario. No entanto, Tacchinardi insiste que, apesar dessa impressionante campanha de contratações, a Juventus ainda não é exatamente a favorita absoluta para conquistar o título da liga.
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Inter e Napoli seguem como principais favoritas
Ao desenvolver sua avaliação da briga pelo título, Tacchinardi apontou a Inter como o time a ser batido no futebol italiano. Ele também colocou o Napoli ligeiramente à frente da equipe de Turim em termos de força geral do elenco.
"A Inter neste momento é superior a todo mundo", explicou Tacchinardi em entrevista ao SportMediaset. "O Napoli, na minha opinião, ainda tem um pouco mais do que a Juve. Roma e Milan não são superiores à Juve. Como, Atalanta, Fiorentina? Nenhum deles também tem um elenco superior ao da Juventus.
Descartando Como, Atalanta e Fiorentina
Tacchinardi também analisou outros clubes ambiciosos, incluindo Atalanta, Fiorentina e o surpreendente classificado para a Champions League, o Como. Ele sustentou que nenhuma dessas equipes tem a profundidade de elenco da Juventus.
"Em termos de elenco, a Atalanta não é superior à Juventus", afirmou Tacchinardi. Ao abordar as conquistas de Cesc Fabregas no Como, acrescentou: "Respeito Fabregas e o trabalho que ele fez, mas eles estão na Champions League porque a Juve cometeu suicídio."
Voltando sua atenção para o clube de Florença, Tacchinardi concluiu: "A Fiorentina contratou muitos jogadores interessantes, mas não está no nível da Juve."
- AFP
Novas chegadas são fundamentais para as ambições
Com a nova temporada se aproximando, a Juventus vai se concentrar em integrar seus novos reforços para reduzir a diferença para Inter e Napoli. O elenco espera evitar os erros custosos da campanha anterior, que permitiram aos rivais tirar proveito. A possível chegada de Vicario pode oferecer outro impulso crucial ao sistema defensivo enquanto os detalhes finais da transferência são acertados.
Com Alajbegovic, Kolo Muani e Lucumi já se adaptando, a Juventus tem a qualidade de elenco necessária para brigar seriamente pelo título e manter com firmeza sua posição à frente de Atalanta, Roma e Milan.
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