O ex-meio-campista de Juventus e Atalanta Tacchinardi avaliou o atual cenário da Serie A e apontou a Bianconeri como um time capaz de dar uma forte arrancada rumo ao Scudetto. O ex-jogador acredita que a Juventus montou um elenco capaz de competir no mais alto nível.

Os gigantes italianos reforçaram ativamente suas opções durante a janela de transferências. Os negócios por Kerim Alajbegovic, Randal Kolo Muani e Jhon Lucumi acrescentaram qualidade notável ao time, enquanto o clube também aguarda a possível chegada do goleiro Guglielmo Vicario. No entanto, Tacchinardi insiste que, apesar dessa impressionante campanha de contratações, a Juventus ainda não é exatamente a favorita absoluta para conquistar o título da liga.