Chegamos lá. Para Marco Palestra, hoje pode ser o dia decisivo no Inter. A chegada a Milão, nas últimas horas, do agente Alessandro Lucci, que representa os interesses do lateral nascido em 2005, é um sinal de que as negociações entre o clube nerazzurro e a Atalanta estão chegando à reta final.
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Inter: é o dia do acordo com a Atalanta por Palestra: bônus e porcentagem sobre uma futura revenda; o negócio pode ultrapassar os 50 milhões de euros
CONSENSO TOTAL
Depois de definir todos os detalhes do acordo com o jogador, que está pronto para assinar um contrato de cinco anos com um salário líquido de cerca de 3 milhões de euros por temporada, o Inter encontrou na firme determinação de Palestra de não considerar nenhuma proposta alternativa proveniente da Premier League (Chelsea e Manchester City haviam sondado o terreno) um trunfo fundamental para se colocar na pole position e permanecer nela, até preencher a lacuna entre oferta e demanda e chegar bem perto, nos últimos dias, de um acordo sobre os valores da transação.
A ATALANTA LEVA A MELHOR NA REVENDA
Segundo informações de Fabrizio Romano, o valor total da transação girará em torno de 50 milhões de euros, incluindo bônus, valor que poderá até ser superado pela porcentagem sobre a futura revenda que a Inter e a Atalanta discutirão na reunião marcada para as próximas horas, a fim de chegar a um acordo e, em seguida, dar andamento ao processo habitual de exames médicos e assinaturas. Marco Palestra está realmente a um passo de se tornar o sucessor de Denzel Dumfries e a primeira contratação do verão do Inter.