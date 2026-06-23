Segundo informações de Fabrizio Romano, o valor total da transação girará em torno de 50 milhões de euros, incluindo bônus, valor que poderá até ser superado pela porcentagem sobre a futura revenda que a Inter e a Atalanta discutirão na reunião marcada para as próximas horas, a fim de chegar a um acordo e, em seguida, dar andamento ao processo habitual de exames médicos e assinaturas. Marco Palestra está realmente a um passo de se tornar o sucessor de Denzel Dumfries e a primeira contratação do verão do Inter.