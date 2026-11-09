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Ao VivoIngressos
Generali Stadium
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Inter e Milan, Generali patrocinadora desde já: todos os valores do acordo de naming rights mais valioso do futebol

Inter de Milão
Milan

O estádio ainda é apenas uma maquete e uma ideia, mas a marca de seguros decidiu pagar desde já pela parceria.

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Inter e Milan revelaram o projeto do novo estádio há apenas 10 dias, mas, desde então, além de um clássico vencido pelo Milan sobre a Inter, muita água já passou por baixo da ponte e muitos milhões entraram nos cofres dos dois clubes, todos na forma de patrocínio.

Isso porque o novo Generali Stadium, embora ainda seja apenas uma ideia, já começou a gerar lucros para os dois clubes graças ao acordo financeiro que, segundo a Gazzetta dello Sport, ambos já assinaram com a seguradora italiana.

  • Generali é patrocinadora desde já

    O acordo será de longa duração e os valores são astronômicos, mas, como confirmaram primeiro as declarações do CEO e do presidente da Generali e agora os detalhes do contrato, o impacto nas contas dos clubes começará imediatamente.

    "O novo estádio de Milão reforçará o papel da cidade como um dos grandes palcos italianos reconhecidos mundialmente. A Generali sempre representou a Itália no mundo, e foi por isso que escolhemos acompanhar, desde o início deste projeto empolgante, dois clubes italianos que têm um grande número de torcedores em todo o mundo."

    A Generali já passou a integrar o grupo de patrocinadores oficiais dos dois clubes como "Parceira Oficial de Seguros" e começou a pagar, pelo estádio, 10 milhões de euros por ano a cada um deles pelos próximos cinco anos (portanto, até a data prevista para a inauguração do estádio).

  • 30 MILHÕES POR ANO DURANTE 20 ANOS

    Assim que o estádio for inaugurado, o contrato, de 650 milhões de euros no total, passará de 10 milhões para 15 milhões de euros anuais para cada clube, ao longo de 20 anos.

    Na prática, apenas pelos naming rights do estádio, a Generali pagará à Inter e ao Milan 30 milhões de euros por ano, o maior valor da história apenas pelos naming rights de um único estádio.

    E, pela primeira vez, em relação ao contrato, os diretores de receitas dos dois clubes, Giorgio Ricci e Maikel Oettle, atuaram diretamente na linha de frente, com o contrato passando pela Stadio San Siro, empresa controlada pela Nsm Holding, da qual Inter e Milan detêm participações iguais.

  • Nenhum estádio como o Generali Stadium

    Assim, além de querer se vincular firmemente aos dois clubes como parceira comercial, a Generali também deu importância ao momento da certificação do nome do estádio, evitando "nomes intermediários" ou "confusão futura". Na prática, o estádio já nasce com o nome Generali Stadium, e isso também foi levado em conta pelos dois clubes no contrato de patrocínio de 30 milhões no total (15 milhões para cada um).

    E esse contrato, como dito, considerando apenas os direitos de nomeação do estádio, é o mais valioso da Europa, já que o acordo do Spotify com o Barcelona não envolve somente o Camp Nou (essa parte vale 20 milhões por temporada). O mesmo vale para o acordo da Riyadh Air com o Atlético de Madrid, que chega a cerca de 15 milhões pela parte relativa ao estádio, dentro de um acordo de valor total mais alto.

    Entre os demais acordos estão o da Allianz com o Bayern de Munique, de 13 milhões, e o da Emirates com o Arsenal, entre 10 e 15 milhões. O Dortmund recebe 11 milhões pelo Signal Iduna Park, enquanto a Juventus fica entre 8 e 10 milhões pelo Allianz Stadium.

    E no cenário mundial? A Crypto.com Arena, de Los Angeles, vale 31 milhões, mas esse valor também inclui outras parcerias com Lakers e Kings na NBA. O SoFi Stadium, de Los Angeles, chega a 28 milhões, e o Allegiant Stadium, de Las Vegas, a 22 milhões. São valores próximos aos do acordo com a Generali, mas todos incluem acordos paralelos.

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