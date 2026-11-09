O acordo será de longa duração e os valores são astronômicos, mas, como confirmaram primeiro as declarações do CEO e do presidente da Generali e agora os detalhes do contrato, o impacto nas contas dos clubes começará imediatamente.

"O novo estádio de Milão reforçará o papel da cidade como um dos grandes palcos italianos reconhecidos mundialmente. A Generali sempre representou a Itália no mundo, e foi por isso que escolhemos acompanhar, desde o início deste projeto empolgante, dois clubes italianos que têm um grande número de torcedores em todo o mundo."

A Generali já passou a integrar o grupo de patrocinadores oficiais dos dois clubes como "Parceira Oficial de Seguros" e começou a pagar, pelo estádio, 10 milhões de euros por ano a cada um deles pelos próximos cinco anos (portanto, até a data prevista para a inauguração do estádio).