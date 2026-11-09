Assim, além de querer se vincular firmemente aos dois clubes como parceira comercial, a Generali também deu importância ao momento da certificação do nome do estádio, evitando "nomes intermediários" ou "confusão futura". Na prática, o estádio já nasce com o nome Generali Stadium, e isso também foi levado em conta pelos dois clubes no contrato de patrocínio de 30 milhões no total (15 milhões para cada um).
E esse contrato, como dito, considerando apenas os direitos de nomeação do estádio, é o mais valioso da Europa, já que o acordo do Spotify com o Barcelona não envolve somente o Camp Nou (essa parte vale 20 milhões por temporada). O mesmo vale para o acordo da Riyadh Air com o Atlético de Madrid, que chega a cerca de 15 milhões pela parte relativa ao estádio, dentro de um acordo de valor total mais alto.
Entre os demais acordos estão o da Allianz com o Bayern de Munique, de 13 milhões, e o da Emirates com o Arsenal, entre 10 e 15 milhões. O Dortmund recebe 11 milhões pelo Signal Iduna Park, enquanto a Juventus fica entre 8 e 10 milhões pelo Allianz Stadium.
E no cenário mundial? A Crypto.com Arena, de Los Angeles, vale 31 milhões, mas esse valor também inclui outras parcerias com Lakers e Kings na NBA. O SoFi Stadium, de Los Angeles, chega a 28 milhões, e o Allegiant Stadium, de Las Vegas, a 22 milhões. São valores próximos aos do acordo com a Generali, mas todos incluem acordos paralelos.