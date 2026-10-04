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Ao VivoIngressos
cm grafica leoni liverpool 2025 26 16 9Getty Images
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Inter e Juventus esperam por Leoni: a investida, caso ele não encontre espaço no Liverpool

Inter de Milão
Juventus
Liverpool
G. Leoni

O zagueiro italiano está perto de voltar, mas os dois clubes seguem de olho nele.

Há apenas um ano, o Liverpool investia uma cifra monstruosa para tirar Giovanni Leoni do Parma. Uma avaliação total de quase 35 milhões de euros, bônus incluídos, por um dos melhores prospectos defensivos do nosso campeonato.

O impacto inicial do jogador nascido em 2006 foi imediatamente importante, mas na primeira grande oportunidade, ao fim de uma partida de alto impacto e rendimento, veio a torção no joelho e a ruptura parcial do ligamento cruzado. Desde então, passou-se um ano e Leoni agora está pronto para voltar à atividade, mas daqui até janeiro, muita coisa pode mudar também em termos de mercado.

  • TERÁ ESPAÇO?

    Há um ano, Leoni começava a conquistar seu espaço na rotação de Arne Slot antes da grave lesão sofrida na copa. Hoje, o Liverpool literalmente mudou de cara não só no banco, com Andoni Iraola chegando para comandar a equipe, mas também em campo, com a super contratação de Jacquet, que está brilhando também na seleção francesa ao lado do recuperado Virgil Van Dijk. E quando Leoni voltar? Terá espaço?

  • Inter e Juventus

    Ele terá de tentar reescrever novamente a hierarquia defensiva, mas, segundo o The Sun, quem acompanha de perto o retorno aos gramados do zagueiro italiano são Inter e Juventus. Os dois clubes estão prontos para dar espaço a Leoni caso ele não consiga retomar a regularidade em Anfield. Por empréstimo em janeiro, mas com um olhar muito mais atento para o futuro. De olho no próximo verão europeu, de fato, tanto a Juventus quanto a Inter querem tentar fechar uma grande contratação promissora para a defesa. E, se Leoni voltar ao nível que mostrou no Parma, seria um perfil ideal para ambas.

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