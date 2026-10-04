Há apenas um ano, o Liverpool investia uma cifra monstruosa para tirar Giovanni Leoni do Parma. Uma avaliação total de quase 35 milhões de euros, bônus incluídos, por um dos melhores prospectos defensivos do nosso campeonato.

O impacto inicial do jogador nascido em 2006 foi imediatamente importante, mas na primeira grande oportunidade, ao fim de uma partida de alto impacto e rendimento, veio a torção no joelho e a ruptura parcial do ligamento cruzado. Desde então, passou-se um ano e Leoni agora está pronto para voltar à atividade, mas daqui até janeiro, muita coisa pode mudar também em termos de mercado.