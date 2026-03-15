Não foi uma análise pós-jogo fácil, a do Inter x Atalanta (1 a 1). O Inter reclama de algumas decisões arbitrais desfavoráveis e precisa ficar atento ao Milan, que, ao vencer a Lazio em Roma, pode reduzir a diferença na tabela para cinco pontos, diminuindo pela metade a desvantagem antes do clássico. A Gazzetta dello Sport, na véspera do confronto em San Siro, reconstitui o que aconteceu logo após o retorno das equipes aos vestiários.
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Inter, discussão "civilizada" com a equipe de arbitragem: "Dois casos anteriores e semelhantes ao de Scalvini-Frattesi prejudicaram os nerazzurri"
AS CONSEQUÊNCIAS DO CAOS BASTONI
Os dirigentes da Inter, em particular o presidente Giuseppe Marotta e o diretor esportivo Piero Ausilio, tiveram uma conversa “cortês” (termo utilizado pela La Gazzetta dello Sport) com a equipe de arbitragem. “Da parte da Inter, já desde o clássico, percebe-se um clima de hostilidade que o clube atribui ao caso Bastoni”
DOIS CASOS ANTERIORES
"O Inter se sente justificado em suas reclamações, sobretudo no que diz respeito à questão do pênalti: a jurisprudência do VAR está repleta de episódios muito semelhantes que foram julgados de maneira oposta. Dois deles penalizaram justamente o Inter: Dumfries-Alex Sandro em outubro de 2021 contra a Juventus, e Darmian-Magnani em janeiro de 2024 contra o Verona. Em ambos os casos, foi marcado pênalti."
SILÊNCIO DA IMPRENSA
Assim, todos mantiveram silêncio perante a imprensa e deixaram o estádio por volta das 19h. É a segunda vez que o Inter reclama das decisões da arbitragem; a primeira foi em Nápoles, por ocasião da derrota por 3 a 1 sofrida na partida de ida. Naquela ocasião, o presidente Marotta se pronunciou; desta vez, ninguém. É melhor não elevar o tom para depois fazer valer os direitos nas instâncias competentes: essa foi a linha de conduta adotada.