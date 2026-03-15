Assim, todos mantiveram silêncio perante a imprensa e deixaram o estádio por volta das 19h. É a segunda vez que o Inter reclama das decisões da arbitragem; a primeira foi em Nápoles, por ocasião da derrota por 3 a 1 sofrida na partida de ida. Naquela ocasião, o presidente Marotta se pronunciou; desta vez, ninguém. É melhor não elevar o tom para depois fazer valer os direitos nas instâncias competentes: essa foi a linha de conduta adotada.