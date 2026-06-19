Inter, De Vrij se despede: o Panathinaikos está falando sério, e o jogador está interessado no destino

São muitas as equipes interessadas em De Vrij, que, apesar de ter jogado menos do que nos anos anteriores, também nesta temporada demonstrou ser ainda um zagueiro confiável quando chamado a entrar em campo. Entre as opções que o zagueiro central tem em mãos, a mais concreta leva ao Panathinaikos, que nas últimas horas vem pressionando para contratá-lo.





Conforme informa a Sky Sport, o Pana ofereceu ao jogador um contrato de dois anos no valor de 3 milhões de euros líquidos por temporada. Uma proposta que atraiu o holandês, descrito como extremamente interessado no destino. Nas próximas horas, são esperadas atualizações e possíveis rascunhos de acordo.





Contratar um jogador desse nível – que lutou até o fim para entrar no elenco da Holanda na Copa do Mundo – e fazê-lo sem custo algum representaria uma boa aquisição para o Panathinaikos. A própria Inter tentou retomar as negociações com ele sobre uma possível permanência, mas o ex-jogador da Lazio – que se reservou dois dias para dar uma resposta definitiva aos gregos – considera, no fundo do coração, que sua aventura com os nerazzurri já chegou ao fim. Nascido em 1994, ele disputou nesta temporada 1.166 minutos em 17 partidas entre a Série A, a Liga dos Campeões, a Copa da Itália e a Supercopa da Itália.