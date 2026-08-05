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Inter de Milão rejeita enorme oferta de € 40 milhões do Brentford por Aleksandar Stankovic enquanto Cristian Chivu monta time em torno da jovem estrela
Inter resiste ao interesse da Premier League
A Inter deu uma demonstração importante ao fechar as portas para uma grande saída. Stankovic, que voltou ao clube neste verão após uma campanha estelar pelo Club Brugge, se viu no centro de uma disputa entre clubes. O jovem internacional sérvio foi fundamental na conquista do título da Jupiler Pro League pelo Brugge, o que lhe rendeu o prestigiado prêmio de Melhor Jogador Jovem do Ano na Bélgica.
Apesar do apelo financeiro de um acordo desse porte, a resposta do clube foi rápida e unânime. Segundo a La Gazzetta dello Sport, a Inter, o próprio jogador e a família Stankovic estiveram todos alinhados em um firme "não, obrigado" à oferta de € 40 milhões do Brentford.
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Chivu identifica o herdeiro de Calhanoglu
Um motivo principal para a recusa da Inter em vender está na visão tática de Chivu. O técnico romeno vem utilizando a pré-temporada para integrar Stankovic em uma função específica dentro de seu meio-campo de cinco homens. Especificamente, o jovem está sendo preparado como o principal substituto de Hakan Calhanoglu. Encontrar uma alternativa confiável para o internacional turco tem sido uma prioridade para a comissão técnica, já que experiências anteriores envolvendo Piotr Zielinski, Henrikh Mkhitaryan e até Nicolo Barella na função de armador recuado produziram resultados mistos. Stankovic oferece um encaixe natural para a posição, combinando segurança técnica com a disciplina tática que Chivu exige.
A confiança depositada em Stankovic é descrita como incondicional por pessoas próximas ao centro de treinamento. Ao mantê-lo no elenco, Chivu garante uma apólice tática de seguro vital para uma longa campanha em múltiplas competições. No entanto, essa decisão cria um efeito em cadeia no mercado. A Inter segue fortemente interessada em Curtis Jones, do Liverpool, um jogador que Chivu admira imensamente por sua energia e versatilidade. O meio-campista inglês é visto como uma adição ideal, mas os setores centrais estão atualmente lotados.
A busca defensiva por Cristian Romero
Enquanto a situação no meio-campo continua sendo um quebra-cabeça de saídas e chegadas, é no setor defensivo que a Inter busca acrescentar experiência de elite. O clube nerazzurro agora voltou totalmente sua atenção para Cristian Romero. O argentino é visto como a peça final do quebra-cabeça defensivo, oferecendo a agressividade e a liderança necessárias para competir no mais alto nível da Europa.
O presidente Giuseppe Marotta e o diretor esportivo Piero Ausilio já fizeram o trabalho pesado com o Tottenham Hotspur. As informações indicam que um acordo sobre a taxa de transferência foi alcançado entre os dois clubes, removendo um grande obstáculo. No entanto, o negócio entrou em um impasse temporário por causa das bases salariais. Segundo relatos, Romero está pedindo um salário na casa de € 7 milhões por temporada. Considerando que Benjamin Pavard atualmente recebe € 5 milhões, a cúpula da Inter está cautelosa em não esticar demais sua estrutura salarial.
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Paciência estratégica no mercado
O panorama atual sugere que a Inter está agindo com um alto grau de paciência estratégica. O clube não tem pressa para vender seus jovens mais promissores, como mostra a saga Stankovic-Brentford, mas segue ambicioso na busca por estrelas globais já estabelecidas, como Jones e Romero. O impasse em relação aos salários de Romero e o meio-campo cheio indicam que as semanas finais da janela exigirão alguma engenharia financeira e talvez uma saída de peso para equilibrar as contas.
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