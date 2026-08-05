Um motivo principal para a recusa da Inter em vender está na visão tática de Chivu. O técnico romeno vem utilizando a pré-temporada para integrar Stankovic em uma função específica dentro de seu meio-campo de cinco homens. Especificamente, o jovem está sendo preparado como o principal substituto de Hakan Calhanoglu. Encontrar uma alternativa confiável para o internacional turco tem sido uma prioridade para a comissão técnica, já que experiências anteriores envolvendo Piotr Zielinski, Henrikh Mkhitaryan e até Nicolo Barella na função de armador recuado produziram resultados mistos. Stankovic oferece um encaixe natural para a posição, combinando segurança técnica com a disciplina tática que Chivu exige.

A confiança depositada em Stankovic é descrita como incondicional por pessoas próximas ao centro de treinamento. Ao mantê-lo no elenco, Chivu garante uma apólice tática de seguro vital para uma longa campanha em múltiplas competições. No entanto, essa decisão cria um efeito em cadeia no mercado. A Inter segue fortemente interessada em Curtis Jones, do Liverpool, um jogador que Chivu admira imensamente por sua energia e versatilidade. O meio-campista inglês é visto como uma adição ideal, mas os setores centrais estão atualmente lotados.