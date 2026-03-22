Inter de Milão de olho em Andrey Santos: reuniões com o agente, e o Chelsea já recusou 50 milhões

O Inter encara o futuro com clareza, inclusive no que diz respeito ao mercado de transferências. A revolução de verão acontecerá e, salvo surpresas, trará também uma pequena, mas importante mudança na tática que marcou os últimos 7 anos, ou seja, o 3-5-2. A ideia do clube nerazzurro é modificar o esquema tático, inserindo um meio-campo mais forte e agregando qualidade e imprevisibilidade ao setor ofensivo.





Também e sobretudo nessa perspectiva, conforme relatado por Fabrizio Romano, devem ser registrados os contatos e o interesse que continua a existir por Andrey Santos, meio-campista do Chelsea.



