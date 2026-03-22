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cm grafica andrey santos inter 2026
Emanuele Tramacere

Traduzido por

Inter de Milão de olho em Andrey Santos: reuniões com o agente, e o Chelsea já recusou 50 milhões

Novo alvo de transferência para os nerazzurri no meio-campo.

O Inter encara o futuro com clareza, inclusive no que diz respeito ao mercado de transferências. A revolução de verão acontecerá e, salvo surpresas, trará também uma pequena, mas importante mudança na tática que marcou os últimos 7 anos, ou seja, o 3-5-2. A ideia do clube nerazzurro é modificar o esquema tático, inserindo um meio-campo mais forte e agregando qualidade e imprevisibilidade ao setor ofensivo.


Também e sobretudo nessa perspectiva, conforme relatado por Fabrizio Romano, devem ser registrados os contatos e o interesse que continua a existir por Andrey Santos, meio-campista do Chelsea.


  • CONTATOS JÁ REGISTRADOS

    Recentemente (e também durante o verão de 2025), o Inter se reuniu em várias ocasiões com Giuliano Bertolucci e Kia Joorabchian, agentes e intermediários próximos aos representantes do jogador nascido em 2004 e formado no Vasco da Gama.

    No entanto, nada aconteceu porque, para o Chelsea, que o havia trazido de volta do Strasbourg, ele era considerado um potencial titular.

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  • O CHELSEA RECUSA A OFERTA DE 50 MILHÕES, MAS...

    Na época, os valores envolvidos na possível transferência eram considerados exorbitantes, a ponto de, conforme revelado por Romano, o Chelsea ter chegado a recusar até mesmo uma proposta de 50 milhões de euros proveniente da Arábia Saudita.

    Desde então, porém, a estratégia dos Blues em relação ao jogador mudou a tal ponto que, entre a Premier League e a Liga dos Campeões, ele disputou apenas 13 partidas como titular.

  • NO VERÃO, O ATAQUE

    O Inter está interessado nele; a situação no Chelsea não está mais tão definida e, consequentemente, no meio do ano, se as condições forem favoráveis, ele poderá voltar a ser considerado uma possível contratação para os nerazzurri. A diretoria do Viale della Liberazione continua acompanhando-o, embora ele não seja o único nome na lista para essa posição.



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