A festa começou na conta oficial do clube no Instagram assim que o acesso foi confirmado.

Para celebrar uma conquista que levou 35 anos para se concretizar, o clube publicou: "O LEÃO RESSURGIU! A INTER DE LIMEIRA ESTÁ NA SÉRIE B DO CAMPEONATO BRASILEIRO! Grite, chore, abrace quem sofreu e acreditou junto com você. Nosso sonho se tornou realidade!

"Esta conquista é fruto do trabalho de cada jogador, de cada integrante da equipe e de cada profissional do clube. Ela tem o apoio dos nossos parceiros e a força de uma torcida que nunca deixou o Leão caminhar sozinho!

"ISSO É POR VOCÊ, LIMEIRA! O ACESSO É NOSSO!"



