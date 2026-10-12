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Adhe Makayasa
Traduzido por

Inter de Limeira, apoiada por Ronaldo e Roberto Carlos, garante acesso à Série B após 35 anos de ausência

Inter de Limeira
R. Carlos
Série C
Série B

As lendas brasileiras Ronaldo Nazario e Roberto Carlos estiveram por trás de um feito esportivo extraordinário: a Inter de Limeira, apoiada por ambos, conquistou o acesso à Série B. Um último fim de semana emocionante na Série C confirmou a conquista histórica e encerrou um penoso período de 35 anos longe da segunda divisão, apesar da derrota na rodada final.

  • imago-sport-1083186472.jpgDeFodi Images

    Marco histórico põe fim a longo exílio

    A equipe paulista garantiu um retorno histórico à segunda divisão ao superar o Brusque no critério de gols marcados na classificação final do Grupo B. O acesso coroa uma recuperação impressionante sob a nova gestão empresarial do clube, que tem o apoio da lendária dupla brasileira Ronaldo e Carlos. Apesar da derrota por 2 a 0 para a Ferroviária, vencedora do grupo, o Inter garantiu a vaga quando seu rival mais próximo não conseguiu mais do que um empate em uma partida adiada.


  • Publicação nas redes sociais celebra conquista

    A festa começou na conta oficial do clube no Instagram assim que o acesso foi confirmado.

    Para celebrar uma conquista que levou 35 anos para se concretizar, o clube publicou: "O LEÃO RESSURGIU! A INTER DE LIMEIRA ESTÁ NA SÉRIE B DO CAMPEONATO BRASILEIRO! Grite, chore, abrace quem sofreu e acreditou junto com você. Nosso sonho se tornou realidade!

    "Esta conquista é fruto do trabalho de cada jogador, de cada integrante da equipe e de cada profissional do clube. Ela tem o apoio dos nossos parceiros e a força de uma torcida que nunca deixou o Leão caminhar sozinho!

    "ISSO É POR VOCÊ, LIMEIRA! O ACESSO É NOSSO!"


  • imago-sport-1079661069.jpgAnadolu Agency

    Investidor lendário se junta a uma comemoração eufórica

    Investidor do clube, Ronaldo não perdeu tempo e entrou na festa nas redes sociais. Ao compartilhar o anúncio do clube em seu story no Instagram, o lendário atacante brasileiro reagiu de forma simples: “Vamoo”, acompanhado de três emojis de mãos aplaudindo.

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  • Quatro candidatos moldam a próxima campanha

    A temporada da terceira divisão chega ao fim com Maringa e Ferroviaria disputando o título. Assim como o Santa Cruz, os quatro clubes recém-promovidos agora enfrentam a difícil tarefa de reformular seus elencos para as exigências da Série B. O apoio firme da diretoria e contratações certeiras serão indispensáveis para que o clube evite o rebaixamento na próxima temporada.