Inter: Curits Jones não está nos planos de Iraola no Liverpool; os nerazzurri podem aproveitar a oportunidade

O Inter quer dar uma grande arrancada no meio-campo, e o nome em que a diretoria vem trabalhando desde janeiro é o de Curtis Jones. O jogador, nascido em 2001, tem contrato com o Liverpool até 2027 e é o principal alvo para reforçar o meio-campo dos nerazzurri.





Uma ajuda nessa negociação parece vir do novo técnico dos Reds, Andoni Iraola. O espanhol está avaliando o elenco do Liverpool e, segundo a Gazzetta dello Sport, Jones não estaria nos planos dele.





Ausilio, seis meses após a tentativa de janeiro, pode tentar fechar o negócio. Especialmente caso se concretize a saída de Davide Frattesi, pretendido — assim como na janela de transferências de inverno — pelo Nottingham Forest.