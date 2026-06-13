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Grafica Jones Inter

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Inter: Curits Jones não está nos planos de Iraola no Liverpool; os nerazzurri podem aproveitar a oportunidade

Inter de Milão
Mercado da bola
Campeonato Italiano
Liverpool

O meio-campista não faz parte dos planos do novo técnico dos Reds.

O Inter quer dar uma grande arrancada no meio-campo, e o nome em que a diretoria vem trabalhando desde janeiro é o de Curtis Jones. O jogador, nascido em 2001, tem contrato com o Liverpool até 2027 e é o principal alvo para reforçar o meio-campo dos nerazzurri.


Uma ajuda nessa negociação parece vir do novo técnico dos Reds, Andoni Iraola. O espanhol está avaliando o elenco do Liverpool e, segundo a Gazzetta dello Sport, Jones não estaria nos planos dele.


Ausilio, seis meses após a tentativa de janeiro, pode tentar fechar o negócio. Especialmente caso se concretize a saída de Davide Frattesi, pretendido — assim como na janela de transferências de inverno — pelo Nottingham Forest.

  • JONES EM SAÍDA

    Arne Slot havia dispensado o meio-campista inglês, o que levou o Inter, em janeiro, a tentar uma grande contratação, que acabou não se concretizando também devido à não venda de Frattesi.

    A chegada de Iraola poderia ter mudado a hierarquia no meio-campo dos Reds, mas o novo técnico estaria decidido a levar para Liverpool Alex Scott, peça-chave do seu Bournemouth.


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  • ATUALIZAÇÃO SOBRE AS NEGOCIAÇÕES

    O Inter quer Curtis Jones. Isso certamente não é segredo, mas é preciso diminuir a diferença entre a oferta e o pedido. Os nerazzurri estariam dispostos a chegar a 20 milhões de euros, enquanto a exigência dos ingleses é de 30 milhões mais uma porcentagem sobre a revenda.

    Ainda faltam, portanto, 10 milhões para fechar o negócio, mas a chegada de Iraola, que tirou Jones de seus planos, pode realmente mudar o jogo entre o Inter e o Liverpool.


  • AS PALAVRAS DE AUSILIO

    No Festival da Série A, em Parma, o diretor esportivo da Inter, Piero Ausilio, declarou: “O interesse por esse jogador existia em janeiro e continua existindo agora. É um jogador que estamos acompanhando, não escondemos isso. Tentamos fechar a negociação em janeiro, mas vamos tentar novamente neste verão”.


    O Inter vai tentar novamente. Com Andoni Iraola como possível aliado para o sucesso da negociação e com Curtis Jones ansioso por mudar de ares e se colocar à prova em um time importante.