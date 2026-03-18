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Lautaro InterGetty
Gabriele Stragapede

Traduzido por

Inter, como está Lautaro Martínez? A Argentina não o convocou para o amistoso contra a Guatemala

O técnico da Albiceleste poupa o capitão da Inter da partida.

Lautaro Martinez não estará presente na próxima partida da Argentina.

O capitão da Inter não se recuperou da lesão sofrida na Noruega, no campo do Bodo/Glimt, na partida válida pela ida das eliminatórias da Liga dos Campeões. O camisa 10 da Inter ainda é dúvida para a próxima partida da equipe de Chivu (o jogo fora de casa em Florença contra a Fiorentina) e, por esse motivo, o técnico da Albiceleste, Lionel Scaloni, decidiu não convocá-lo e poupá-lo da viagem para o amistoso contra a Guatemala, partida que substitui a Finalissima que deveria ter sido disputada contra a Espanha.

  • A CONVOCAÇÃO DA ARGENTINA



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  • COMO ESTÁ O LAUTARO

    Mas como está Lautaro Martínez?

    O capitão da Inter ainda não está 100%: o atacante argentino ainda não está em sua melhor forma e dificilmente estará em campo na partida no Artemio Franchi contra a Fiorentina de Vanoli.

    O centroavante número 10 da Inter treinou separadamente nas últimas sessões (junto com Mkhitaryan, Bastoni e Calhanoglu) e permanecerá na Itália para trabalhar com Chivu, a fim de voltar a estar à disposição após a pausa para os jogos das seleções.



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