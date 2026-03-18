Inter, como está Lautaro Martínez? A Argentina não o convocou para o amistoso contra a Guatemala

Lautaro Martinez não estará presente na próxima partida da Argentina.
O capitão da Inter não se recuperou da lesão sofrida na Noruega, no campo do Bodo/Glimt, na partida válida pela ida das eliminatórias da Liga dos Campeões. O camisa 10 da Inter ainda é dúvida para a próxima partida da equipe de Chivu (o jogo fora de casa em Florença contra a Fiorentina) e, por esse motivo, o técnico da Albiceleste, Lionel Scaloni, decidiu não convocá-lo e poupá-lo da viagem para o amistoso contra a Guatemala, partida que substitui a Finalissima que deveria ter sido disputada contra a Espanha.