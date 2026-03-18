Inter, como está Lautaro Martínez? A Argentina não o convocou para o amistoso contra a Guatemala

Mas como está Lautaro Martínez?

O capitão da Inter ainda não está 100%: o atacante argentino ainda não está em sua melhor forma e dificilmente estará em campo na partida no Artemio Franchi contra a Fiorentina de Vanoli.

O centroavante número 10 da Inter treinou separadamente nas últimas sessões (junto com Mkhitaryan, Bastoni e Calhanoglu) e permanecerá na Itália para trabalhar com Chivu, a fim de voltar a estar à disposição após a pausa para os jogos das seleções.







