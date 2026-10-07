Depois da primeira prévia LEIA AQUI chegam novas declarações de Cristian Chivu à Cronache di Spogliatoio, com o treinador da Inter falando de forma abrangente sobre o seu grupo, a vontade de evoluir, os objetivos e também sobre os jogadores que tem à disposição. Confira as palavras dele.
Inter, Chivu: "Sucesso e fracasso são dois 'bastardos' para tratar da mesma maneira. Não sou integralista, entre Napoli e Madrid eu errei"
Do Parma à Inter
Mudou pouca coisa em relação a dois anos atrás: cito a oportunidade que me deram no Parma e depois a da Inter. Estamos falando de um ano e meio como treinador profissional. Do ponto de vista humano, sou a mesma pessoa, tenho a mesma ambição e paixão: continuo sendo a melhor versão que posso ser, tentando transmitir entusiasmo e paixão pelo futebol.
A FAMÍLIA
Se eu consegui encontrar uma estabilidade, é graças ao amor da minha família, que esteve ao meu lado neste um ano e meio nada simples, também pelas minhas próprias expectativas: tenho a sorte de ter uma esposa que tira muito do meu foco do extra-campo e é curiosa em relação ao meu mundo. Ela participa, quer estar comigo e também compartilhar os momentos ruins: me dá bronca pela forma como respondo aos jornalistas, pela maneira como me comporto e pelo que vê à beira do campo, como os cuspes.
Sucesso e insucesso? Dois "bastardos"
"Aprendi a ser mais estável nas minhas convicções: para mim, o sucesso e o fracasso são dois bastardos que trato da mesma maneira. É algo que aprendi: não comparo nada, não me exalto se as coisas vão bem e não me deprimo se as coisas não vão"
NÃO SOU INTEGRALISTA
"Dar descanso, evitar as concentrações? Não sei se é preciso coragem, é preciso compreensão: eu não gosto de integralismo, gosto de ideias novas. Não treino para a minha consciência, treino para os meus jogadores, pela sensibilidade que tenho em algumas situações em que entendo o que é preciso".
ENTRE NÁPOLES E MADRI
Não me interessam os julgamentos: às vezes sei que a decisão que tomo, como não fazer o treino de apronto, eu tomo porque sei o quanto gastamos no jogo anterior. Eu estava mais interessado na recuperação depois do Napoli, o treino de apronto você também pode pular pelas energias mentais. Ainda hoje acho que subestimei o que desperdiçamos do ponto de vista mental contra o Napoli, ao tentar buscar a recuperação de um jogo estando perdendo por 2 a 0, para depois ir a Madri, quando nos faltou algo em termos de energia: eu deveria ter dado meio dia de folga, teria feito bem.
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