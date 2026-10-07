Não me interessam os julgamentos: às vezes sei que a decisão que tomo, como não fazer o treino de apronto, eu tomo porque sei o quanto gastamos no jogo anterior. Eu estava mais interessado na recuperação depois do Napoli, o treino de apronto você também pode pular pelas energias mentais. Ainda hoje acho que subestimei o que desperdiçamos do ponto de vista mental contra o Napoli, ao tentar buscar a recuperação de um jogo estando perdendo por 2 a 0, para depois ir a Madri, quando nos faltou algo em termos de energia: eu deveria ter dado meio dia de folga, teria feito bem.