Inter, Chivu: "O primeiro tempo? O que eu disse fica entre mim e o time. No ano passado começamos pior"

Cristian Chivu, técnico da Inter, falou aos microfones da DAZN depois do empate por 2 a 2 entre sua equipe e a Roma, no Olímpico: "Por que um início assim? Sobre o primeiro tempo, falei no intervalo com a equipe, e isso fica entre mim e eles. No segundo tempo, mostramos personalidade e conseguimos tirar algo a mais. Vamos trabalhar para ajustar certas coisas, no fim é um bom ponto contra uma equipe forte".
O técnico romeno acrescentou: "É preciso entender quem é o adversário. Mas a gente aprende, segue em frente. No ano passado, neste ponto da temporada, estávamos em situação pior. E já jogamos dois confrontos diretos, contra Napoli e Roma. Fico com as coisas boas que fizemos no segundo tempo".