Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-ITA-SERIEA-INTER MILAN-UDINESEAFP
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Inter, Chivu: "O primeiro tempo? O que eu disse fica entre mim e o time. No ano passado começamos pior"

Inter de Milão
C. Chivu
Campeonato Italiano

O técnico da Inter fala após o empate por 2 a 2 contra a Roma

Cristian Chivu, técnico da Inter, falou aos microfones da DAZN depois do empate por 2 a 2 entre sua equipe e a Roma, no Olímpico: "Por que um início assim? Sobre o primeiro tempo, falei no intervalo com a equipe, e isso fica entre mim e eles. No segundo tempo, mostramos personalidade e conseguimos tirar algo a mais. Vamos trabalhar para ajustar certas coisas, no fim é um bom ponto contra uma equipe forte".


O técnico romeno acrescentou: "É preciso entender quem é o adversário. Mas a gente aprende, segue em frente. No ano passado, neste ponto da temporada, estávamos em situação pior. E já jogamos dois confrontos diretos, contra Napoli e Roma. Fico com as coisas boas que fizemos no segundo tempo".



  • Ainda sobre a dificuldade no primeiro tempo: "O que eu digo fica no vestiário, estamos cientes do que não fizemos bem. No caso, há duas fases, quando se tem a bola e quando não se tem. Precisamos melhorar quando não temos a bola".


    Sobre a morte de Sandro Mazzola: "Me junto a todo o mundo do futebol nas condolências à família, perdemos um ícone e uma lenda, sinto muito".


    • Publicidade

    GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google