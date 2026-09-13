A Inter entrará em campo na noite de segunda-feira, às 20h45, em San Siro, contra o Udinese com o objetivo de se manter na liderança da tabela, esquecer a derrota sofrida em Madri contra o Real na estreia na Champions League e se preparar da melhor forma para o grande jogo que verá a Inter enfrentar a Roma antes da longa pausa para as seleções.

São muitas as dúvidas de escalação do técnico da Inter Cristian Chivu, que, falando na coletiva de imprensa pré-jogo, deixou claro mais uma vez quais são as prioridades dele e da equipe.