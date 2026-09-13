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cm grafica inter chivu 2027
Emanuele Tramacere

Traduzido por

Inter, Chivu: "Estão nos pressionando, isso é história velha, as críticas são de graça. Na Champions, nas últimas 6/7, não foi como queríamos. Árbitros? Quanto menos VAR houver, melhor"

Inter de Milão
Udinese
C. Chivu
Inter de Milão x Udinese
Campeonato Italiano

O técnico da Inter apresentou o jogo contra a Udinese

A Inter entrará em campo na noite de segunda-feira, às 20h45, em San Siro, contra o Udinese com o objetivo de se manter na liderança da tabela, esquecer a derrota sofrida em Madri contra o Real na estreia na Champions League e se preparar da melhor forma para o grande jogo que verá a Inter enfrentar a Roma antes da longa pausa para as seleções.

São muitas as dúvidas de escalação do técnico da Inter Cristian Chivu, que, falando na coletiva de imprensa pré-jogo, deixou claro mais uma vez quais são as prioridades dele e da equipe.

  • A Udinese

    Os jogos são preparados da mesma maneira que os outros. Sabendo que a Udinese é uma equipe não apenas física, mas também de qualidade. É um time bem treinado, que sempre demonstrou saber fazer bem as coisas mesmo apesar das perdas que teve, e que dificulta a vida dos adversários. De qualquer forma, nós vamos querer fazer bem como sempre".

    • Publicidade

  • Alguma crítica é aceitável

    "É um time sereno como sempre. O nosso objetivo sempre foi melhorar, querer acrescentar algo. Ainda é cedo para fazer julgamentos, vejo coisas boas. Se julgarmos apenas os resultados, alguma crítica pode até caber, mas nós não olhamos só para isso. Não podemos perder a consciência e a confiança daquilo de bom que fizemos não só contra o Real, mas também com o Napoli. Eu ligo os dois jogos porque foram próximos um do outro. Contra o Napoli, você gastou muito mentalmente, 72 horas depois jogou no Bernabéu. Eu fico com as coisas positivas, como a reação depois das dificuldades, a reação depois dos erros".

  • Na Champions, as últimas seis ou sete não correram como queríamos.

    "Como eu disse, estamos olhando para o objetivo final. Que é a duração de uma temporada. Estamos falando de agosto e setembro. Não perdemos de vista que os últimos 6/7 jogos na Champions não saíram como queríamos. Mas estamos falando de uma nova temporada, de um novo caminho com outros 7 jogos de um mini-torneio em que precisamos alcançar tantos pontos. Estamos tranquilos quanto à confiança naquilo que fazemos, e não vi perdas desse ponto de vista. Vi o time um pouco chateado pelo que poderíamos ter feito melhor em Madri"

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  • A pressão de fora

    "Muita gente quer nos pressionar? Essa é uma história antiga, estamos acostumados a conviver com isso e, para nós, o importante é o que fazemos no dia a dia. Houve julgamentos, há também agora, e isso não é um problema nosso. Julgamentos são de graça, cada um é livre para expressar a sua opinião. Nós, por outro lado, temos uma responsabilidade, e essa é a diferença".

  • DEFESA COM 3 E COM 4

    "Para mim, as discussões sobre defesa com três ou com quatro não contam tanto. Eu olho para a forma como jogamos. Há equipes que começam no 4-3-2-1 e depois passam a defender com cinco ou seis, baixando o ponta. Para mim, o que conta é como interpretamos isso, pressionar alto no mano a mano, e não só isso. O que me interessa é o que um jogador, individualmente, faz para melhorar. Um 4-2-3-1 na fase defensiva pode virar um 3-2 ou um 3-1 na construção. Mais do que o esquema, contam os jogadores que você tem à disposição e colocá-los nas condições de render melhor. Não é o esquema, mas a maneira como você lê as situações"

  • Crescimento? Dois troféus a mais

    "Crescimento? Antes de tudo, em relação à Udinese do ano passado, temos dois troféus a mais, o que não é pouco. De onde tínhamos saído, com tudo o que se dizia e que era a realidade, chegamos à segunda rodada perdendo em casa. Um ano depois, somos campeões da Itália e vencemos a Copa da Itália. A melhora foi evidente. Ainda assim, dá para melhorar a nossa ideia de futebol, e os jogadores se dedicam muito".

  • Çalhanoglu

    "Minutagem do Calhanoglu? Ele disputou o Mundial e fez isso lesionado. Na semifinal da Copa, marcou dois gols e depois perdeu o fim da temporada. Carregou esse problema e jogou com ele no Mundial. Depois, teve um mês de férias e houve críticas importantes na Turquia pela forma como foi o Mundial. Ele começou a preparação tarde, por isso, para nós, a prioridade é colocar os jogadores em condição, sobretudo quem perdeu parte da preparação"

  • DIOUF

    "Com Diouf, estou tentando, assim como com todo o elenco, colocá-lo em condição o mais rápido possível. O objetivo é ter, em vez de 60, 80 minutos de qualidade. Sobretudo para um ala, e para ele, que tem características únicas, isso é ainda mais importante. Ele tem essa despreocupação para encarar o homem no um contra um. É um jogador que oferece uma solução a mais. Depois, haverá momentos em que serão necessárias outras exigências por aquele lado e vamos mudar. Mas, pela forma como se colocou à disposição e como trabalhou, não se pode lhe reprovar nada, e estamos felizes com a sua evolução".

  • Pênaltis e árbitros

    "Os pênaltis e o critério da arbitragem? Eu estou satisfeito com o método. Quanto menos VAR houver, mais intensidade haverá no jogo. Essas regras das reposições rápidas, para mim, são importantes porque dão ritmo e há menos perda de tempo. Aqueles que foram apenas tocados e ficam caídos no gramado agora sabem que podem ficar fora por um minuto. Em relação aos pênaltis, de qualquer forma há situações em que o VAR deve intervir, mas quanto menos houver, melhor. Ninguém quer que o VAR seja retirado, mas eu gosto da postura de quem dá ao árbitro o controle do jogo. Eu gostaria de mais diálogo com os jogadores, mas entendo que há muita pressão".

  • Dimarco e Spence

    "Dimarco e Spence? Dimarco treinou e está à disposição do grupo. Spence está no processo de recondicionamento físico. Vocês verão com os convocados de amanhã quem estará lá".

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