Inter, Chivu é uma certeza: três novas contratações e três grandes nomes, além de Thuram, ainda estão em aberto

O Inter tem 8 pontos de vantagem sobre o Milan e 9 sobre o Napoli a 9 rodadas do fim do campeonato, mas o time nerazzurro ainda precisa se reforçar no mercado de transferências de verão, de vista da próxima temporada.

Ninguém questiona Cristian Chivu : todos no clube estão muito satisfeitos com o técnico romeno, considerado uma figura incontestável.

O presidente Beppe Marotta e o diretor esportivo Piero Ausilio já estão planejando o reforço do elenco e o trabalho de verão com Chivu, que pode renovar o contrato, com validade até 2027, antes do início do próximo campeonato.