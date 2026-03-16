Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
FBL-ITA-SERIE A-INTER-ATALANTAAFP

Traduzido por

Inter, Chivu é uma certeza: três novas contratações e três grandes nomes, além de Thuram, ainda estão em aberto

O técnico será confirmado, mas o time nerazzurro ainda precisa ser reforçado no mercado de transferências.

O Inter tem 8 pontos de vantagem sobre o Milan e 9 sobre o Napoli a 9 rodadas do fim do campeonato, maso time nerazzurro ainda precisa se reforçar no mercado de transferências de verão, de vista da próxima temporada.

Ninguém questiona Cristian Chivu : todos no clube estão muito satisfeitos com o técnico romeno, considerado uma figura incontestável.

O presidente Beppe Marotta e o diretor esportivo Piero Ausilio já estão planejando o reforço do elenco e o trabalho de verão com Chivu, que pode renovar o contrato, com validade até 2027, antes do início do próximo campeonato. 

  • 7 NO MERCADO

    O jornal *La Gazzetta dello Sport* afirma que o primeiro grande jogador a deixar o Inter pode ser Marcus Thuram, atraído pelas propostas da Arábia Saudita.

    Assim como no caso do atacante francês, Ausilio analisa as ofertas pelo zagueiro Alessandro Bastoni e pelo meio-campista Nicolò Barella, dois pilares da Seleção Italiana. E está, obviamente, disposto a discutir o futuro de Hakan Calhanoglu, que está a um ano do fim do contrato, sem contar as lesões. A propósito, o meia turco está prestes a voltar aos gramados, assim como o atacante argentino Lautaro Martinez, talvez já na próxima partida fora de casa contra a Fiorentina, antes da pausa para os jogos das seleções. 

    Na lógica do player trading (vender jogadores para comprar outros), os novos contratados também estão na corda bamba: do brasileiro Luis Henrique ao francês Andy Diouf, passando pelo croata Petar Sucic.

    • Publicidade
Campeonato Italiano
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT
0