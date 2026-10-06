O técnico da Inter, Cristian Chivu concedeu uma longa entrevista ao Cronache di Spogliatoio para falar sobre sua maneira de ser treinador. Um trabalho no qual ele ainda se sente um aprendiz, apesar de já ter iniciado sua jovem carreira vencendo um Scudetto e uma Copa da Itália. Esta é a prévia da entrevista completa, que será publicada amanhã.
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Inter, Chivu: "Ainda sou um aprendiz, não tenho a vida inteira pela frente para fazer esse trabalho"
SOU UM APRENDIZ
"Não acho que tenha uma vida inteira pela frente para fazer este trabalho. Se ainda me sinto um aprendiz? Sim, é o meu jeito de agir e de ver as coisas. Ter dúvidas me permite ser curioso, sair da minha zona de conforto"
QUANDO EU NÃO QUISER MAIS MELHORAR, VOU PARAR
"O dia em que eu não me considerar mais um aprendiz será o dia certo para parar. Do jeito que eu sou, o estudo e os desafios mantêm viva a paixão e a vontade de seguir em frente com entusiasmo"
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