O técnico da Inter, Cristian Chivu concedeu uma longa entrevista ao Cronache di Spogliatoio para falar sobre sua maneira de ser treinador. Um trabalho no qual ele ainda se sente um aprendiz, apesar de já ter iniciado sua jovem carreira vencendo um Scudetto e uma Copa da Itália. Esta é a prévia da entrevista completa, que será publicada amanhã.



