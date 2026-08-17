Hakan Calhanoglu voltou mais uma vez a ser peça central no projeto técnico da Inter. O meio-campista turco vem ganhando minutagem e condicionamento físico visando à estreia na temporada contra o Monza e, durante a turnê no Oriente concluída pela Inter, concedeu uma longa entrevista aos microfones da BeIn Sports Australia para fazer um balanço sobre o futuro dele e do clube. A diretriz é clara: conquistar mais troféus!
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Inter, Calhanoglu: "Depois da última temporada com Inzaghi, nos davam como mortos; agora queremos dominar. Chivu interessa mais como pessoa"
Os gols de fora
"Não há segredos, todos me conhecem. Até meus companheiros, antes da partida ou durante o intervalo, sempre me dizem: 'se tiver a chance de chutar, chute'. Eu também reconheço a minha qualidade, às vezes, quando estou livre, chuto a gol e algumas vezes dá certo"
O futebol italiano x o futebol alemão
"Dois estilos diferentes, na Itália é mais tático e defensivo, enquanto na Alemanha era mais ofensivo quando eu estava lá, talvez agora tenha mudado. Não é fácil fazer gols na Itália, todos os times defendem bem, até os pequenos.
A Serie A é um grande campeonato, há times como a Atalanta e outros que estão crescendo, estão contratando bons jogadores, como a Fiorentina. As críticas sempre vêm de fora, como jogador não compartilho o que dizem, para mim está no top 3 dos campeonatos, junto com a Premier League e La Liga"
Chivu e Inzaghi
"Algo de especial com Chivu? Com certeza, todo mundo pensava que estávamos mortos depois do que tinha acontecido no ano anterior. O time teve uma mentalidade forte, quando houve um momento difícil, respondemos em campo e foi isso que fez a diferença.
Não posso dizer nada sobre Inzaghi, ele me quis muito quando chegou à Inter e eu cresci muito com ele como jogador e como pessoa. Chivu é diferente, para ele você importa mais como pessoa. Para ele, o futebol não é mais importante, mas sim você como pessoa, como se sente, ele está sempre disponível, te dá confiança e faz você se sentir bem"
QUEREMOS DOMINAR
"O objetivo é sempre voltar a vencer ou dominar o campeonato. Em 5 anos, ganhei 8 troféus e disputei 2 finais de Champions, teria querido vencer uma, mas o futebol é assim. O objetivo é sempre se confirmar na Itália, tentar voltar a vencer e dominar. Vamos tentar de novo"
Ídolos e os mais fortes? Thuram
"Ídolo? Eu gostava de ver Ronaldinho, ele me inspirou muito, era ele o meu ídolo. Os mais fortes com quem joguei? Son, Ibrahimovic, tem muitos fortes, não é fácil escolher. Na Inter tem muitos fortes, se eu escolher um, os outros ficam tristes. Escolho um da Inter e digo Thuram"
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