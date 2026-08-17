"Dois estilos diferentes, na Itália é mais tático e defensivo, enquanto na Alemanha era mais ofensivo quando eu estava lá, talvez agora tenha mudado. Não é fácil fazer gols na Itália, todos os times defendem bem, até os pequenos.

A Serie A é um grande campeonato, há times como a Atalanta e outros que estão crescendo, estão contratando bons jogadores, como a Fiorentina. As críticas sempre vêm de fora, como jogador não compartilho o que dizem, para mim está no top 3 dos campeonatos, junto com a Premier League e La Liga"