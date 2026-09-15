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cm grafica calhanoglu inter
Emanuele Tramacere

Traduzido por

Inter-Calhanoglu: as dúvidas físicas na negociação pela renovação, a proposta será abaixo do esperado

Inter de Milão
H. Calhanoglu

Hakan Calhanoglu não pôde entrar em campo durante a vitória de virada da Inter por 5 a 2 sobre a Udinese. O meio-campista turco já vinha sofrendo com um incômodo muscular na véspera da partida, e os exames realizados hoje confirmaram o desconforto muscular nos músculos adutores da coxa direita.


Ele inevitavelmente também vai desfalcar o grande jogo, bem como confronto direto, da 5ª rodada do campeonato contra a Roma, em mais uma parada nos últimos dois anos que, inevitavelmente, está impactando também a negociação, agora tornada pública, pela renovação de seu contrato, que se encerra no fim da temporada.


  • Lesões demais

    O desempenho e o histórico das lesões sofridas pelo capitão da Turquia nos últimos anos falam por si. O número de lesões musculares da temporada 2024/2025 até hoje está crescendo vertiginosamente.

    São 12, algumas recorrentes nas mesmas regiões do corpo e outras obviamente não, os problemas sofridos por Calhanoglu, por um total de 33 partidas perdidas entre a seleção turca e a Inter de 20 de outubro de 2024 (lesão nos adutores) até hoje (outra lesão nos adutores).

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  • Chivu o manteve apesar do contrato perto do fim

    Na Inter, as reflexões sobre o futuro do ex-Milan já começaram há tempos (ainda durante a temporada passada), e a decisão de chegar ao verão sem uma oferta propriamente dita de renovação é prova disso.

    Depois de conquistar a dobradinha e receber a confirmação e a confiança total para o futuro, Cristian Chivu, no entanto, pediu a Marotta e ao então diretor esportivo Piero Ausilio que não deixassem Calhanoglu sair e, na ausência de renovação, que o mantivessem mesmo com o contrato perto do fim.

    O turco ainda hoje, de fato, é central na ideia de jogo do treinador romeno, mas o futuro ainda está por ser escrito.

  • Contatos para a renovação, oferta abaixo do esperado

    O novo diretor esportivo Dario Baccin confirmou, em sua primeira aparição oficial na mídia em seu novo cargo, que uma reunião inicial com o agente do jogador já aconteceu oficialmente. Da parte da Inter, há a vontade de seguir juntos, mas sobre a mesa já foi colocado, informa o Tuttosport, também o fator lesões.

    Nas próximas reuniões, será proposta uma renovação para estender o atual vínculo, que vence em 30 de junho de 2027, mas com uma duração menor (1+1 ou um simples contrato de dois anos) e com uma proposta econômica inferior aos 6,5 milhões de euros líquidos por ano recebidos atualmente.

    Não há pressa nem por parte da Inter, nem por parte do jogador. As condições físicas e as econômicas para a Oaktree precisam, necessariamente, caminhar lado a lado.

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