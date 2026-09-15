Hakan Calhanoglu não pôde entrar em campo durante a vitória de virada da Inter por 5 a 2 sobre a Udinese. O meio-campista turco já vinha sofrendo com um incômodo muscular na véspera da partida, e os exames realizados hoje confirmaram o desconforto muscular nos músculos adutores da coxa direita.





Ele inevitavelmente também vai desfalcar o grande jogo, bem como confronto direto, da 5ª rodada do campeonato contra a Roma, em mais uma parada nos últimos dois anos que, inevitavelmente, está impactando também a negociação, agora tornada pública, pela renovação de seu contrato, que se encerra no fim da temporada.



