Carlos Augusto: Chivu o recoloca em sua posição natural, como ala, mas o brasileiro confirma o momento de pouca intensidade. Não faz uma jogada de primeira sequer, sofre com Antony, que se torna o mais perigoso do seu time, e mesmo quando consegue se apresentar perde um tempo de jogo, facilitando o trabalho dos defensores.
Zielinski: chama a atenção a diferença de ritmo em relação aos outros dois integrantes do meio-campo. Vai em passo constante, sem nunca acelerar, e tem dificuldade para ajudar nas dobradas pelo lado. Não foi sua melhor partida.
Pio Esposito: se entrega, briga, mas também ele ainda parece realmente travado e pouco explosivo. Em duas ocasiões chega atrasado em uma bola que passa pelo centro da área. É preciso tempo para entrar em forma, e a Inter não tem esse tempo.
Diouf: primeiro passo atrás para o francês como ponta direita em relação às outras atuações de pré-temporada. Desta vez, quase nunca consegue passar pelo marcador e chegar à linha de fundo para levar perigo, nem se soltar com as arrancadas e jogadas que Chivu quer dele. Mostra seus lances em alguns momentos, mas com menos coragem do que o habitual.
Luis Henrique: vale o mesmo para Diouf. Por aquele lado, a Inter praticamente nunca leva perigo, a não ser quando é Sucic quem aparece por aquelas zonas. Muito tímido, tem dificuldade para entrar firme e, também na fase defensiva, as únicas jogadas perigosas surgem em um par de leituras erradas do brasileiro. Talvez já esteja pensando na despedida.