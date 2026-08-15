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AC Milan v FC Internazionale - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Emanuele Tramacere

Traduzido por

Inter-Betis, os destaques e as decepções: que estreia de Stones! Bonny foi melhor que Pio Esposito. Diouf dá um passo atrás, Carlos Augusto sofre

Inter de Milão
Bétis
Inter de Milão x Bétis
Amistosos de clubes

Os aprovados e os reprovados do último amistoso da Inter antes da estreia na Série A contra o Monza.

Último amistoso de verão da Inter, depois começará a valer para valer. A Inter enfrentou o Betis de Sevilha fora de casa em Bari, no San Nicola, e venceu por 1 a 0, com gol de Stones na estreia.

Contra os biancoverdi, Cristian Chivupedia boas indicações sobre o estado de forma de seus jogadores de olho na partida que abrirá a Serie A 2026/2027 e que, no sábado, 23 de agosto, verá Lautaro e companhia entrarem em campo, como atuais campeões da Itália, a partir das 18h30, em San Siro. E este teste trouxe bons sinais, mas também outros menos animadores.


A seguir, os aprovados e os reprovados:


  • TOP

    Calhanoglu: aumenta o ritmo, administra e distribui uma infinidade de bolas e por duas vezes flerta com o gol de longa distância. Ainda não está 100%, mas em relação aos jogos contra Juventus e Milan o nível já subiu.


    Barella: o motorzinho inesgotável voltou a girar em altíssima rotação. A bola para Bonny no início do jogo é na medida, recupera e arranca de novo como se fosse partida para valer. Depois se perde de vez em quando em jogadas um pouco forçadas pelo clima de amistoso, que destoam, mas a perna responde.


    Bonny: praticamente todas as ações ofensivas perigosas da Inter o tiveram como protagonista, seja como garçom, seja na finalização. Ele se movimenta pela direita e pela esquerda ao lado da referência Pio Esposito e aproveita da melhor forma os espaços. Falta o gol, e isso começa a pesar também psicologicamente, mas ele vai sair.


    Dimarco: adivinhem só? Existe uma Inter sem Dimarco e outra três vezes mais perigosa ofensivamente com ele em campo, e também hoje, no segundo tempo, é ele quem muda a cara da partida. Como? Fazendo aquilo que Carlos Augusto não conseguiu fazer, ou seja, tirar um tempo de jogo da defesa com assistências de primeira, apoios e ocupação de espaços.


    Stones: poderia sonhar com estreia melhor? O entrosamento com Akanji praticamente anula qualquer chance do Betis, a troca de passes é de qualidade e, por fim, o gol marcado em um giro na área após assistência aérea de Pavard vale a vitória final.

    • Publicidade

  • fracasso

    Carlos Augusto: Chivu o recoloca em sua posição natural, como ala, mas o brasileiro confirma o momento de pouca intensidade. Não faz uma jogada de primeira sequer, sofre com Antony, que se torna o mais perigoso do seu time, e mesmo quando consegue se apresentar perde um tempo de jogo, facilitando o trabalho dos defensores.


    Zielinski: chama a atenção a diferença de ritmo em relação aos outros dois integrantes do meio-campo. Vai em passo constante, sem nunca acelerar, e tem dificuldade para ajudar nas dobradas pelo lado. Não foi sua melhor partida.


    Pio Esposito: se entrega, briga, mas também ele ainda parece realmente travado e pouco explosivo. Em duas ocasiões chega atrasado em uma bola que passa pelo centro da área. É preciso tempo para entrar em forma, e a Inter não tem esse tempo.


    Diouf: primeiro passo atrás para o francês como ponta direita em relação às outras atuações de pré-temporada. Desta vez, quase nunca consegue passar pelo marcador e chegar à linha de fundo para levar perigo, nem se soltar com as arrancadas e jogadas que Chivu quer dele. Mostra seus lances em alguns momentos, mas com menos coragem do que o habitual.


    Luis Henrique: vale o mesmo para Diouf. Por aquele lado, a Inter praticamente nunca leva perigo, a não ser quando é Sucic quem aparece por aquelas zonas. Muito tímido, tem dificuldade para entrar firme e, também na fase defensiva, as únicas jogadas perigosas surgem em um par de leituras erradas do brasileiro. Talvez já esteja pensando na despedida.

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