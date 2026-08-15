Calhanoglu: aumenta o ritmo, administra e distribui uma infinidade de bolas e por duas vezes flerta com o gol de longa distância. Ainda não está 100%, mas em relação aos jogos contra Juventus e Milan o nível já subiu.





Barella: o motorzinho inesgotável voltou a girar em altíssima rotação. A bola para Bonny no início do jogo é na medida, recupera e arranca de novo como se fosse partida para valer. Depois se perde de vez em quando em jogadas um pouco forçadas pelo clima de amistoso, que destoam, mas a perna responde.





Bonny: praticamente todas as ações ofensivas perigosas da Inter o tiveram como protagonista, seja como garçom, seja na finalização. Ele se movimenta pela direita e pela esquerda ao lado da referência Pio Esposito e aproveita da melhor forma os espaços. Falta o gol, e isso começa a pesar também psicologicamente, mas ele vai sair.





Dimarco: adivinhem só? Existe uma Inter sem Dimarco e outra três vezes mais perigosa ofensivamente com ele em campo, e também hoje, no segundo tempo, é ele quem muda a cara da partida. Como? Fazendo aquilo que Carlos Augusto não conseguiu fazer, ou seja, tirar um tempo de jogo da defesa com assistências de primeira, apoios e ocupação de espaços.





Stones: poderia sonhar com estreia melhor? O entrosamento com Akanji praticamente anula qualquer chance do Betis, a troca de passes é de qualidade e, por fim, o gol marcado em um giro na área após assistência aérea de Pavard vale a vitória final.