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Juventus v FC Internazionale - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Emanuele Tramacere

Traduzido por

Inter-Betis 1 a 0 AO VIVO: Stones faz gol na estreia!

Inter de Milão
Inter de Milão x Bétis
Bétis
Amistosos de clubes
Campeonato Italiano

Último amistoso da temporada para a Inter antes do início da temporada.

O início oficial da nova temporada 2026/2027 se aproxima na Inter, com a estreia contra o Monza marcada exatamente para daqui a 7 dias, no sábado, 23 de agosto, em San Siro. Para se preparar da melhor forma, a Inter enfrenta hoje, em Bari, a partir das 19h30, no San Nicola, o Betis de Sevilha no último verdadeiro teste amistoso desta pré-temporada.

Chivu continua fazendo testes no time titular de olho naquele que vai estrear contra os brianzoli, mas a curiosidade não é tanto por Spence, oficializado apenas ontem e fora, assim como Thuram (ainda não está no melhor físico LEIA AQUI), e sim pelo estado de forma de Stones e Lautaro (no banco no início), que até agora ainda não foram utilizados.




  • GOL E PRINCIPAIS LANCES

    82' GOL - Estreia com gol de Stones! Falta do meio de campo ofensivo sofrida por Mkhitaryan, e Dimarco cobra divinamente no segundo pau. Pavard escora, e John Stones, de virada, manda para a rede no canto oposto.


    59' Dimarco inverte a jogada para Diouf, que dá uma assistência (perdendo um tempo de jogo) para Barella, que, pressionado, finaliza mal de primeira. A bola sobra para Dimarco, que tenta a canhota com força, mas para novamente na resposta do goleiro.


    56' CHANCE - Outra chance para Bonny, que recebe a bola da entrada da área e solta uma bomba de pé direito, rasteira, mas sem surpreender Manu Gonzalez, muito bem ao se esticar e mandar para escanteio.


    51' CHANCE - Sucic enfia na vertical para Bonny, cruzamento no segundo pau para o livre Dimarco e assistência de voleio para o meio da área, novamente para Bonny, que tenta a finalização de canhota no ar, mas pega torto e não consegue assustar o goleiro.


    49' Pio Esposito recebe a bola em profundidade, finta "à la Milito" e depois bate colocado de pé direito no canto oposto, mas o desvio da defesa manda a bola para escanteio.


    35' CHANCE - Calhanoglu recupera a bola no campo de ataque, um pouco deslocado pela direita, e solta um chute forte, cruzado, que passa raspando a trave à direita de Valles.


    14' CHANCE - Desta vez é Antony quem assusta Pepo Martinez! O ponta corta da direita para o pé esquerdo e solta uma forte finalização de canhota da entrada da área, que sai por muito pouco no primeiro pau. O goleiro repreende os seus pelo espaço excessivo concedido.


    8' O Betis responde com um chute da entrada da área de Fornals, e Martinez faz a defesa em dois tempos.


    6' CHANCE - É de Bonny a primeira chance de gol, desperdiçada pela Inter. O atacante marfinense primeiro é decisivo na pressão alta, que permite a Pio Esposito recuperar a bola, mas depois não é tão bem-sucedido ao escolher o tempo da cabeçada em assistência de Barella, mandando-a incrivelmente por cima mesmo estando livre de marcação.


    4' Jogo parado por um longo tempo para permitir que os médicos do Betis ajudem Hector Bellerin, que ficou caído na entrada da própria área. Ele será substituído aos 9'.


    0' Bola rolando no San Nicola, em Bari, às 19h30

    • Publicidade

  • INTER-BETIS: A FICHA DO JOGO

    Inter-Betis 1 a 0


    Gols: 82' Stones (I)


    INTER (3-5-2): J. Martinez (62' Provedel); Bisseck (70' Stones), Bovio (46' Akanji), Bastoni (62' Pavard); Diouf (62' Luis Henrique), Barella (62' Mkhitaryan), Calhanoglu (46' Sucic), Zielinski (70' Stankovic), Carlos Augusto (46' Dimarco); Esposito, Bonny (70' Lautaro).
    À disposição: Di Gennaro, Iddrissou.
    Técnico: Cristian Chivu.


    REAL BETIS (4-2-3-1): Valles (46' Gonzalez); Bellerin (9' Ortiz), Bartra, Natan, Fran García (73' Firpo); Facundo Bernal (61' Bouaré), Marc Roca (73' Fidalgo); Antony (61' Pablo Garcia), Fornals (46' Isco), Riquelme (73' Iker); Hernandez (61' Deossa).
    À disposição: D. Llorente, V. Gomez.
    Técnico: Manuel Pellegrini.


    Árbitro: Mastrodomenico

    Amarelados: Pio Esposito

    Expulsos: -

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