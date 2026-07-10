O ex-capitão do Inter, Beppe Bergomi, falou sobre o mercado de transferências do clube. Estas foram suas palavras à Gazzetta dello Sport.
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Inter, Bergomi: “Khalaili é do mesmo calibre de Hakimi e Palestra; há anos que procuravam um jogador assim. Lucumi é melhor que Chalobah. Título? Cuidado com o Milan e a Roma”
“Eu vi o Khalaili quando ele jogou contra a Itália e foi o melhor de Israel. Eu não o conhecia, mas ali mesmo pensei imediatamente que ele era um jogador para ficar de olho. Depois, nós o vimos novamente na Liga dos Campeões contra a Inter e a Atalanta. É como se voltássemos a ter um Hakimi na direita, mas o Khalaili também tem um perfil parecido com o do Palestra. Ele é mais ofensivo que Dumfries, embora tenha menos força física. É mais rápido, mais eficaz no um contra um, e Chivu poderá colocá-lo em uma função ainda mais ofensiva. A Inter vinha procurando um jogador assim há anos. Gosto muito dele. Claro, é um jogador que marca menos gols e dá menos assistências, mas isso eu também dizia do Palestra, comparando-o com o Dumfries. Mas, num esquema como o 3-5-2 da Inter, ele poderá se tornar mais incisivo do que o Khalaili que vimos no Union Saint-Gilloise. Palestra? A Inter estava fazendo um esforço enorme para contratar aquele garoto. Tentou e não conseguiu, mas o clube foi perfeito em virar a página e agora tem um jogador jovem e promissor que, em termos de velocidade e técnica, é muito parecido justamente com o Palestra.”
“Agora falta algo na defesa. A equipe perdeu muitos jogadores na retaguarda; a ausência de Acerbi, De Vrij e Darmian nos obriga a reforçar bem esse setor. Chalobah pode ser uma boa opção, mas outro jogador que, na minha opinião, seria perfeito para a Inter é Lucumi. Ele conhece nosso campeonato, pode atuar tanto como zagueiro central quanto como lateral-zagueiro. Gosto tanto dele quanto do Chalobah, mas se fosse eu quem decidisse, escolheria aquele que já sabe como se joga na Série A. Além disso, a Inter precisa de defensores que levem o centro de gravidade para a frente, porque o time precisa manter a defesa avançada.”
“Título? Ainda é cedo, mas vimos como, nos últimos anos, a Inter nunca errou na temporada. Por isso, ainda a vejo lá na frente, no topo de todos, como o time que parte para conquistar a Série A. Mas também há outro time que me desperta curiosidade especial. O Milan está gastando muito em jogadores importantes. E gostei do que Amorim disse: ‘Estou aqui para vencer’. Finalmente. Nestes últimos anos, parecia que todos jogavam pelo quarto lugar... E também estou muito curioso para entender o mercado de transferências da Roma. Com o Gasperini, ela pode se manter no topo”.
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