Inter, Bergomi: “Khalaili é do mesmo calibre de Hakimi e Palestra; há anos que procuravam um jogador assim. Lucumi é melhor que Chalobah. Título? Cuidado com o Milan e a Roma”

“Agora falta algo na defesa. A equipe perdeu muitos jogadores na retaguarda; a ausência de Acerbi, De Vrij e Darmian nos obriga a reforçar bem esse setor. Chalobah pode ser uma boa opção, mas outro jogador que, na minha opinião, seria perfeito para a Inter é Lucumi. Ele conhece nosso campeonato, pode atuar tanto como zagueiro central quanto como lateral-zagueiro. Gosto tanto dele quanto do Chalobah, mas se fosse eu quem decidisse, escolheria aquele que já sabe como se joga na Série A. Além disso, a Inter precisa de defensores que levem o centro de gravidade para a frente, porque o time precisa manter a defesa avançada.”





“Título? Ainda é cedo, mas vimos como, nos últimos anos, a Inter nunca errou na temporada. Por isso, ainda a vejo lá na frente, no topo de todos, como o time que parte para conquistar a Série A. Mas também há outro time que me desperta curiosidade especial. O Milan está gastando muito em jogadores importantes. E gostei do que Amorim disse: ‘Estou aqui para vencer’. Finalmente. Nestes últimos anos, parecia que todos jogavam pelo quarto lugar... E também estou muito curioso para entender o mercado de transferências da Roma. Com o Gasperini, ela pode se manter no topo”.