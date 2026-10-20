"Nos outros estádios, ninguém nunca me aplaudiu, mas a torcida é assim e tudo bem. Eu não tinha nada a provar. O clube e o treinador estiveram ao meu lado no que vocês consideram meu momento sombrio, mas não vivi isso tão mal. Ninguém morreu. Para mim, um momento sombrio é outra coisa. Depois, o tempo coloca as coisas no lugar."