A Inter volta a campo pela Liga dos Campeões e amanhã, em San Siro, enfrentará o Shakhtar Donetsk na terceira partida, que já é fundamental. Alessandro Bastoni falou à Sky Sport e em entrevista coletiva sobre os problemas enfrentados pela Inter na Europa, destacando o velho ditado da "pouca percepção do perigo".
Inter, Bastoni: "Finais da Champions? Já passou algum tempo, precisamos manter os pés no chão. Hoje é um sonho, não um objetivo. Conversamos sobre nossos erros, há pouca percepção do perigo"
ERROS MENTAIS E DE CONCENTRAÇÃO
"Que Inter veremos? Em termos de desempenho, veremos uma Inter bastante parecida com a das duas primeiras partidas (da Champions, nota da redação), mas sem muitos dos erros cometidos, tanto no aspecto individual quanto no mental e de concentração. Se analisarmos todos os gols sofridos, praticamente 90% vieram de erros nossos. Conversamos muito sobre isso: como é algo recorrente, precisa ser corrigido. Veremos, portanto, uma Inter mais concentrada"
PERCEPÇÃO DO PERIGO
"Agressividade e superficialidade são palavras usadas em excesso. Ninguém entra em campo com a intenção de subestimar a partida, mas são esses aspectos que precisam ser analisados. Talvez haja pouca percepção do perigo, e também precisamos melhorar nesse ponto."
Shakhtar
"Shakhtar? Pouco se sabe sobre o time, mas ele tem muita qualidade, é uma equipe técnica e não tem medo de mostrar seu jogo. Teremos de estar atentos e compactos, defender como equipe. Não existem mais jogos fáceis. Portanto, em vez de olhar para os outros, precisamos olhar para nós mesmos."
FINAIS DISPUTADAS? ESTÃO LONGE, VAMOS VOLTAR A PÔR OS PÉS NO CHÃO
"Precisamos vencer, porque, caso contrário, entrar entre os oito primeiros fica muito difícil. Mas precisamos voltar à realidade. Já faz tempo desde as finais que disputamos, e algumas partidas que fizemos recentemente precisam nos trazer de volta à realidade. A Champions League é um sonho, não um objetivo. Se surgirem oportunidades, vamos aproveitá-las, mas achei certo diminuir as expectativas em relação a isso"
ASSUMIR AS RESPONSABILIDADES
"Não depende do esquema tático nem de quem vai a campo. É tudo uma questão mental, que pode ser superficialidade, falta de vontade ou fatores externos. Cada um de nós precisa assumir sua responsabilidade individualmente, porque, se analisarmos os jogos, veremos muitos erros individuais. Se conseguirmos melhorar esse aspecto, daremos um grande passo à frente."
MOMENTO DIFÍCIL? NÃO PARA MIM
"Nos outros estádios, ninguém nunca me aplaudiu, mas a torcida é assim e tudo bem. Eu não tinha nada a provar. O clube e o treinador estiveram ao meu lado no que vocês consideram meu momento sombrio, mas não vivi isso tão mal. Ninguém morreu. Para mim, um momento sombrio é outra coisa. Depois, o tempo coloca as coisas no lugar."
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