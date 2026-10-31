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AC Milan v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

Inter, Barella fala: "Não estávamos habituados à mudança de esquema. Não podemos errar sempre no início e levar os jogos até os 90 minutos"

Milan x Inter de Milão
Milan
Inter de Milão
Campeonato Italiano
N. Barella
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Nicolò Barella, meio-campista da Inter, falou à Sky Sport e à Dazn para analisar a partida: "Sofremos mais com a nossa postura inicial do que com a tensão dos jogos. Precisamos melhorar isso. Não podemos sempre virar o jogo. Levamos sempre as partidas até os 90 minutos e, às vezes, também precisamos controlá-las, até porque nem sempre estamos com a energia no máximo. A falta em Musah é motivo de arrependimento? Sim, com certeza. Fiz uma escolha errada. Neste momento, quando cometemos um erro, somos punidos. Certamente precisamos fazer uma análise e melhorar. Depois, quando conseguimos nos soltar, dominamos a partida"

  • "Não estávamos bem ajustados à mudança de esquema"

    "Hoje estávamos em uma situação de emergência. Pio e Bonny tiveram febre, Bonny estava com 39 graus de febre. Talvez a falta de substitutos descansados tenha influenciado as escolhas do treinador. A atitude era o mais importante. Demoramos a entrar no jogo e percebemos tarde demais que os jogadores entre as linhas fariam a diferença, mas não estávamos entrosados com essa mudança de esquema. O que importa é a atitude, e nos faltou alguma coisa".

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