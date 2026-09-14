A Inter mudou de cara em nível diretivo já há algumas semanas com a saída, após 28 anos, de Piero Ausilio e a promoção a novo diretor esportivo de seu ex-vice, Dario Baccin.

O novo responsável pela área esportiva da Inter falou pela primeira vez em sua nova função, tanto à Dazn quanto à Sky, sobre os próximos movimentos do clube, seu papel e as renovações encaminhadas com Calhanoglu e Dimarco. A estratégia no mercado? A espinha dorsal italiana segue como prioridade, e Romano, do Cagliari, agrada.