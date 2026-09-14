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Dario BaccinGetty Images
Emanuele Tramacere

Traduzido por

Inter, Baccin: "Romano? Queremos uma base italiana forte. Contatos positivos para as renovações de Dimarco e Calhanoglu, novas reuniões estão previstas"

Inter de Milão
A. Romano
F. Dimarco
H. Calhanoglu
D. Baccin

Primeira entrevista oficial de Dario Baccin como diretor esportivo da Inter

A Inter mudou de cara em nível diretivo já há algumas semanas com a saída, após 28 anos, de Piero Ausilio e a promoção a novo diretor esportivo de seu ex-vice, Dario Baccin.

O novo responsável pela área esportiva da Inter falou pela primeira vez em sua nova função, tanto à Dazn quanto à Sky, sobre os próximos movimentos do clube, seu papel e as renovações encaminhadas com Calhanoglu e Dimarco. A estratégia no mercado? A espinha dorsal italiana segue como prioridade, e Romano, do Cagliari, agrada.

  • Emoção pelo novo papel

    "Quando você está na Inter, jogar contra grandes clubes é normal. As emoções dos primeiros dias foram particulares, depois voltamos ao cotidiano e vivi dias não muito diferentes daqueles que vivia antes do novo cargo.

    Esperamos um grande jogo e conquistar os três pontos, objetivo do dia. Confirmar o espírito de Madri e queremos jogar com coragem e qualidade, com um desfecho, espera-se, diferente"

    • Publicidade

  • As renovações de contrato de Calhanoglu e Dimarco

    "Dimarco e Calhanoglu? Iniciamos várias conversas, conversas tranquilas. Vamos nos aprofundar nisso nos próximos dias e nos próximos meses. Quando houver novidades concretas, vamos dizer a vocês.

    Queremos conduzir as coisas com calma e todos estamos felizes, nós com os jogadores e eles por fazerem parte de um grande clube. Vamos esperar para fazer as coisas certas e depois diremos a vocês".

  • ROMANO

    "Romano agrada? Há um trabalho diário de monitoramento, é prematuro citar nomes. Estamos atentos a todos os nomes na Itália e no exterior. Nos últimos 10 anos, a espinha dorsal nos caracterizou e nos deu uma identidade bem definida. E a ideia é continuar".

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  • AINDA SOBRE AS RENOVAÇÕES

    "Quando teremos novidades? Antes de mais nada, temos um elenco muito forte e jogadores com os quais estamos conversando de maneira tranquila. Estão previstas novas reuniões nas próximas semanas. Temos as ideias muito claras e os jogadores querem continuar conosco. Teremos notícias nas próximas semanas, mas sem pressa".

  • EQUILÍBRIOS FINANCEIROS

    "Estou na Inter há mais de 10 anos, desempenhamos um papel importante e é preciso dar continuidade, tentando manter este time no nível mais alto possível, sabendo que precisamos respeitar alguns parâmetros econômico-financeiros".

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