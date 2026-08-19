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USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

Inter avança por atacante com passagem por Barcelona e Roma e que defendeu Paraguai na Copa do Mundo

A. Sanabria
Internacional

Tonny Sanabria, de 30 anos, desembarcou em Porto Alegre nesta quarta-feira (19) e fará exames antes de assinar contrato com o Colorado até dezembro de 2029

O Internacional está próximo de anunciar mais um reforço para o ataque. O clube gaúcho encaminhou a contratação do paraguaio Tonny Sanabria, de 30 anos, que estava na Cremonese, da Itália. O atacante desembarcou em Porto Alegre nas primeiras horas desta quarta-feira (19) e agora passará por exames médicos antes de formalizar o vínculo com o Colorado.

Revelado pelo Barcelona e com passagens por clubes como Roma, Real Betis, Genoa e Torino, Sanabria chega para reforçar um setor considerado carente no elenco. A direção colorada aposta no jogador para a sequência da temporada, que inclui a luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro e as quartas de final da Copa do Brasil.

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  • imago-sport-1069806858.jpgFotoarena

    Inter fecha acordo sem pagamento pela transferência

    O modelo encontrado pelo Internacional foi fundamental para viabilizar a contratação diante das limitações financeiras do clube. Inicialmente, a Cremonese desejava receber 2,5 milhões de euros, cerca de R$ 15 milhões, pelo atacante.

    A alternativa apresentada pelo Colorado prevê a rescisão do contrato e a liberação de Sanabria sem pagamento pela transferência. Em contrapartida, a Cremonese permanecerá com 50% dos direitos econômicos do jogador, enquanto o Internacional ficará inicialmente com os outros 50%.

    O acordo ainda estabelece que a participação colorada nos direitos de Sanabria poderá aumentar gradualmente ao longo do vínculo. A intenção é que o Inter chegue a 70%, deixando os italianos com os 30% restantes.

    Fabinho Soldado teve participação importante nas negociações e ajudou a convencer a Cremonese a aceitar o formato proposto pelo clube gaúcho.

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  • US Cremonese v US Lecce - Serie AGetty Images Sport

    Contrato será válido até dezembro de 2029

    Sanabria deve assinar contrato com o Internacional até o fim de 2029. O vínculo será formalizado depois da realização dos exames médicos protocolares.

    O atacante chegou a Porto Alegre na madrugada desta quarta-feira (19) e será submetido aos procedimentos antes de colocar a assinatura no contrato. Se for aprovado, o jogador deverá ser anunciado oficialmente pelo Colorado.

    A negociação também avançou pela vontade do próprio atleta. Segundo informações apuradas pela ESPN, Sanabria demonstrou interesse em defender o Inter e conhecimento sobre o clube quando foi procurado pela direção.

  • US Cremonese v Atalanta BC - Serie AGetty Images Sport

    Atacante foi mapeado pelo departamento de futebol

    Sanabria estava entre os jogadores avaliados pelo departamento de futebol do Internacional para solucionar os problemas ofensivos da equipe.

    O head scout Renan Bloise havia mapeado a situação do paraguaio, assim como a de outros nomes que entraram na pauta colorada, entre eles Alex Arce, do Independiente Rivadavia, e Cedric Bakambu.

    Arce também demonstrou interesse em vestir a camisa do Inter, mas a participação do Independiente Rivadavia na Libertadores dificultou a negociação. O atacante, inclusive, marcou contra o Fluminense no jogo de volta das oitavas de final, mas a equipe argentina acabou eliminada nos pênaltis.

    Já as conversas por Bakambu foram encerradas depois de uma postura do jogador que desagradou à direção colorada. O clube chegou a publicar uma nota oficial sobre o fim das tratativas.

    Com Sanabria, o Inter entende ter encontrado uma alternativa que combina o perfil técnico procurado com a realidade financeira do clube.

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  • Torino FC v AS Roma - Serie AGetty Images Sport

    Passagem por Barcelona, Roma e outros grandes clubes

    Aos 30 anos, Sanabria terá no Internacional sua primeira experiência em um clube da América do Sul. O atacante começou a formação no Paraguai, mas foi revelado nas categorias de base do Barcelona.

    Ele chegou a atuar pelo Barcelona B, antes de iniciar uma trajetória por diferentes clubes europeus. Na Itália, defendeu Sassuolo, Roma, Genoa e Torino. Na Espanha, também passou por Sporting Gijón e Real Betis.

    A carreira construída no futebol europeu foi um dos fatores que chamaram a atenção do Internacional na busca por um centroavante experiente para o elenco.

  • US Cremonese v US Sassuolo Calcio - Serie AGetty Images Sport

    Temporada discreta na Cremonese

    Sanabria chega ao Brasil depois de uma temporada de números modestos na Cremonese. Em 25 partidas pelo clube italiano, marcou apenas um gol e deu uma assistência.

    O desempenho aconteceu em uma temporada difícil para a equipe, que terminou rebaixada para a Serie B italiana.

    Apesar dos números recentes, o Internacional considera que a experiência acumulada pelo jogador pode ser importante para a reta final da temporada. O clube espera que Sanabria consiga recuperar o rendimento apresentado em outros momentos da carreira.

  • Paraguay v Nicaragua - International FriendlyGetty Images Sport

    Paraguaio disputou a Copa do Mundo

    A experiência internacional de Sanabria também inclui uma longa trajetória pelas seleções do Paraguai. O atacante passou pelas categorias de base antes de chegar à equipe principal.

    Pela seleção, disputou a Copa América de 2016 e esteve na Copa do Mundo de 2026. No Mundial, entrou em campo em duas oportunidades: contra os Estados Unidos, na fase de grupos, e diante da Alemanha, nos 16 avos de final.

    A presença na competição mais importante do futebol mundial foi um dos capítulos mais recentes da carreira do atacante antes da chegada ao Brasil.

  • imago-sport-1080859379.jpgBrazil Photo Press

    Inter corre contra o tempo para contar com o reforço

    Além de concluir os trâmites da contratação, o Internacional agora trabalha para conseguir inscrever Sanabria a tempo das quartas de final da Copa do Brasil.

    O Colorado terá pela frente o Grêmio no duelo pelas quartas de final. O primeiro confronto está marcado para 27 de agosto, no Beira-Rio.

    A chegada do paraguaio faz parte de uma janela movimentada do Internacional. Antes de Sanabria, o clube já havia anunciado Matheus Cunha, Maripán, Calebe e Niclas Eliasson.

    Com restrições orçamentárias, a direção colorada considera o acerto com Sanabria uma importante oportunidade de mercado. Agora, a expectativa é transformar o currículo construído na Europa e a experiência com a seleção paraguaia em gols e desempenho para ajudar o Inter na reta decisiva da temporada.

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