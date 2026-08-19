Inter avança por atacante com passagem por Barcelona e Roma e que defendeu Paraguai na Copa do Mundo

O modelo encontrado pelo Internacional foi fundamental para viabilizar a contratação diante das limitações financeiras do clube. Inicialmente, a Cremonese desejava receber 2,5 milhões de euros, cerca de R$ 15 milhões, pelo atacante.

A alternativa apresentada pelo Colorado prevê a rescisão do contrato e a liberação de Sanabria sem pagamento pela transferência. Em contrapartida, a Cremonese permanecerá com 50% dos direitos econômicos do jogador, enquanto o Internacional ficará inicialmente com os outros 50%.

O acordo ainda estabelece que a participação colorada nos direitos de Sanabria poderá aumentar gradualmente ao longo do vínculo. A intenção é que o Inter chegue a 70%, deixando os italianos com os 30% restantes.

Fabinho Soldado teve participação importante nas negociações e ajudou a convencer a Cremonese a aceitar o formato proposto pelo clube gaúcho.