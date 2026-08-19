Inter avança por atacante com passagem por Barcelona e Roma e que defendeu Paraguai na Copa do Mundo

O Internacional está próximo de anunciar mais um reforço para o ataque. O clube gaúcho encaminhou a contratação do paraguaio Tonny Sanabria, de 30 anos, que estava na Cremonese, da Itália. O atacante desembarcou em Porto Alegre nas primeiras horas desta quarta-feira (19) e agora passará por exames médicos antes de formalizar o vínculo com o Colorado.
Revelado pelo Barcelona e com passagens por clubes como Roma, Real Betis, Genoa e Torino, Sanabria chega para reforçar um setor considerado carente no elenco. A direção colorada aposta no jogador para a sequência da temporada, que inclui a luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro e as quartas de final da Copa do Brasil.