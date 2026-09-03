Na manhã desta manhã, pouco depois das 10h, Piero Ausilio, agora ex-diretor esportivo da Inter, foi à Pinetina para se despedir do elenco e da comissão técnica, além do técnico Chivu. Segundo o Sportmediaset, Ausilio deixou Appiano depois das 11h: no encontro também estavam presentes Marotta e Baccin, que desde ontem é o novo diretor esportivo da Inter.