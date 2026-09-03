Na manhã desta manhã, pouco depois das 10h, Piero Ausilio, agora ex-diretor esportivo da Inter, foi à Pinetina para se despedir do elenco e da comissão técnica, além do técnico Chivu. Segundo o Sportmediaset, Ausilio deixou Appiano depois das 11h: no encontro também estavam presentes Marotta e Baccin, que desde ontem é o novo diretor esportivo da Inter.
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Inter, Ausilio em Appiano para se despedir do elenco. Os principais nomes ficaram surpresos: "Não esperava por isso"
Segundo o Sportmediaset, a saída de Ausilio da Inter surpreendeu muita gente, incluindo vários nomes importantes do elenco. De Lautaro a Calhanoglu, passando por Dimarco, muitos expressaram um pensamento para o agora ex-diretor esportivo. "Não esperava a saída de Ausilio, é uma pessoa a quem sou muito ligado. Ele fez muito pela Inter, vencemos muito juntos", declarou Dimarco.
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