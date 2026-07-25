Anan Khalaili já é um assunto encerrado para o Inter. O extremo israelita do Union Saint-Gilloise esteve a um passo de vestir a camisola do Inter, depois de os dois clubes terem chegado a acordo com base em 25 milhões de euros mais bónus e de o jogador ter chegado a Milão para realizar os exames médicos. Mas, precisamente quando tudo parecia bem encaminhado, a não obtenção da idoneidade desportiva por parte do CONI fez cair a operação, deixando bastante amargura em Khalaili. O jogador volta agora a falar sobre o caso a partir da Bélgica.