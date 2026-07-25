Anan Khalaili já é um assunto encerrado para o Inter. O extremo israelita do Union Saint-Gilloise esteve a um passo de vestir a camisola do Inter, depois de os dois clubes terem chegado a acordo com base em 25 milhões de euros mais bónus e de o jogador ter chegado a Milão para realizar os exames médicos. Mas, precisamente quando tudo parecia bem encaminhado, a não obtenção da idoneidade desportiva por parte do CONI fez cair a operação, deixando bastante amargura em Khalaili. O jogador volta agora a falar sobre o caso a partir da Bélgica.
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Inter, as palavras de Anan Khalaili após a transferência falhada: "Estou muito bem, joguei 99 partidas nas últimas duas épocas e muitas delas durante 90 minutos"
AS PALAVRAS
“Voltei a treinar a pleno ritmo para me preparar para o que me espera. Sinto-me em forma e estou feliz por estar em campo. Estou sempre focado na minha carreira e acredito sempre nisso. Vou dar sempre o meu melhor e sinto-me bem, saudável, em perfeita forma. Estou pronto para jogar e para treinar duro, para dar 100%. Disputei 99 jogos nos últimos dois anos e joguei quase sempre durante 90 minutos. Sinto-me muito bem”, declarou o lateral-direito de 2004, depois de se juntar aos companheiros de equipa no estágio do Union Saint-Gilloise.
Explodiu na temporada passada
Anan Khalaili dá os primeiros passos no futebol no Maccabi Haifa e transfere-se para o campeonato belga no verão de 2024 por 6,5 milhões de euros. Com a camisola do Union, disputou ao todo 99 jogos e marcou 8 golos; ao longo da última temporada, também enfrentou o Inter de Cristian Chivu na Liga dos Campeões, num duelo que terminou com a vitória do Inter por 4-0. Na principal competição europeia, marcou 3 golos em 8 jogos, sendo um deles decisivo no último encontro da fase de grupos frente à Atalanta. Com a camisola da seleção israelita, soma ainda 16 internacionalizações.
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