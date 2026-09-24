Inter aprova o balanço de 2026: lucro de 22,7 milhões e receitas de 517 milhões apesar do fracasso na Champions. Segundo melhor resultado de todos os tempos

A Inter aprovou o projeto de balanço encerrado em 30 de junho de 2026 e os resultados financeiros mostram uma tendência positiva e, sobretudo, receitas em alta como quase nunca no passado do clube.

O comunicado, publicado pelo clube nerazzurro, fala de um lucro de 22,7 milhões de euros, que se soma ao lucro da temporada passada, o segundo consecutivo, e que deriva sobretudo do alcance de receitas recordes. O patrimônio líquido também volta a ficar positivo.

O resultado de hoje é muito importante porque chega após uma temporada recorde, sim, pelos resultados esportivos na Itália, com a dobradinha Scudetto-Coppa Italia, mas incrivelmente negativos na Europa em relação à temporada anterior. Chivu, de fato, caiu nos playoffs contra o Bodo/Glimt, enquanto na temporada anterior Inzaghi chegou à final da Champions League, com consequentes receitas recordes às quais também se somaram as receitas do Mundial de Clubes da Fifa.



