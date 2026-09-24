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Emanuele Tramacere
Traduzido por

Inter aprova balanço de 2026: lucro de 22,7 milhões e receitas de 517 milhões apesar do fracasso na Champions. Segundo melhor resultado de todos os tempos

Inter de Milão
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Mais um balanço fechado no azul e receitas recordes. A Inter encerrou um ano financeiro histórico.

A Inter aprovou o projeto de balanço encerrado em 30 de junho de 2026 e os resultados financeiros mostram uma tendência positiva e, sobretudo, receitas nas alturas como quase nunca no passado do clube.

O comunicado, publicado pelo clube, fala de um lucro de 22,7 milhões de euros, que se soma ao lucro da temporada passada, o segundo consecutivo, decorrente sobretudo do alcance de receitas recordes. O patrimônio líquido também volta a ficar positivo.

O resultado de hoje é muito importante porque chega após uma temporada recorde, sim, pelos resultados esportivos na Itália, com a dobradinha Scudetto-Coppa Italia, mas incrivelmente negativa na Europa em relação à temporada anterior. Chivu, de fato, caiu nos playoffs contra o Bodo/Glimt, enquanto Inzaghi chegou, na temporada anterior, à final da Champions League, com consequentes receitas recordes às quais também se somaram as receitas do Mundial de Clubes da Fifa.


  • O comunicado ponto por ponto

    O Conselho de Administração da F.C. Internazionale Milano S.p.A. aprovou o projeto de balanço para o ano fiscal de 2025/26 durante a reunião realizada hoje na sede do clube. Os resultados serão objeto de avaliação e aprovação por parte da Assembleia de Acionistas da F.C. Internazionale Milano S.p.A., que será realizada até meados de outubro.

    • Publicidade

  • RECEITAS RECORDE

    O balanço da temporada 2025/26 aponta receitas de € 518 milhões, registrando o segundo melhor resultado da história do clube, atrás apenas do recorde da temporada passada (€ 567 milhões), que foi marcada pelas receitas extraordinárias garantidas pela participação na Copa do Mundo de Clubes da FIFA e pela chegada à final da UEFA Champions League.

  • Útil por 22,7 milhões

    O projeto de balanço se encerra no azul, com um lucro líquido de €22,7 milhões. Esse valor foi alcançado graças à consolidação do faturamento e a uma redução dos custos de produção de cerca de €20 milhões, equivalente a 4%.

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  • INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA

    No que diz respeito aos encargos financeiros do Grupo, ao longo do exercício fiscal em questão se concretizou uma redução dos encargos financeiros de cerca de 50%, equivalente a € 19 milhões, atribuída à operação de refinanciamento concluída no fim do ano passado. O novo financiamento se caracteriza por um custo de capital mais baixo em relação ao anterior.

    Também se destaca que o clube iniciou um consistente plano de investimentos para o desenvolvimento das infraestruturas do Inter Training Center de Appiano Gentile e do Konami Women & Talent Center de Interello.

  • Durante a janela de transferências de verão, o elenco à disposição do técnico Cristian Chivu, em sua segunda temporada no comando da Inter, foi ampliado com a chegada de novos talentos internacionais para se somarem a um grupo consolidado, que disputa a nona Champions League consecutiva e a Serie A como campeão italiano.

    Na abertura da temporada 2026/27, foi firmada uma nova parceria com o BBVA, instituição bancária líder do setor e caracterizada por uma proposta inovadora totalmente digital na Itália. O BBVA é Official Sleeve Partner e Official Banking Partner da Inter, além de Front Jersey Partner de todas as equipes de base do Sub-18 para baixo.

    Com determinação, ambição e espírito competitivo, o clube disputará todas as competições italianas e europeias, dando continuidade paralelamente ao seu caminho de crescimento e consolidação fora de campo.

  • CORTE DE CUSTOS, CRESCEM MATCH DAY, MERCHANDISING E NEGOCIAÇÃO DE JOGADORES

    As receitas comerciais aumentaram 7%, principalmente graças ao crescimento das receitas de merchandising, impulsionado pelo novo modelo de negócios implementado com o parceiro Fanatics.

    Além disso, as receitas de matchday também aumentaram, considerando a média por evento.

    As receitas com player trading aumentaram em € 11 milhões, junto com uma queda de € 8 milhões em amortizações e desvalorizações dos direitos plurianuais dos jogadores.

    O desempenho do ano fiscal permitiu trazer de volta para o terreno positivo o patrimônio líquido do Grupo em € 10,4 milhões, de uma posição negativa de € 12 milhões no fechamento do balanço de 2024/25.


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