Inter aposta em Chivu independentemente do desfecho da temporada: renovação de contrato está pronta

O Inter segue em frente com Cristian Chivu, independentemente de como a temporada termine.

A Gazzetta dello Sport informa que, nesta semana, o técnico romeno recebeu o voto de confiança do clube: salvo reviravoltas, que neste momento ninguém está em condições de imaginar, ele estará no banco da Inter também na próxima temporada e, muito provavelmente, renovará o contrato, já que o acordo atual vence em 30 de junho de 2027.

Enquanto isso, após a derrota no clássico contra o Milan, que antecede a partida fora de casa no domingo à noite contra a Lazio e deixou o time a sete pontos da liderança ocupada pelo Inter, a equipe está em concentração em Appiano Gentile para a partida em casa desta tarde contra a Atalanta no San Siro, sob o olhar do técnico Gattuso. Chivu pediu aos jogadores que esqueçam o mau desempenho do último domingo e se concentrem no restante do campeonato.