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Inter aposta em Chivu independentemente do desfecho da temporada: renovação de contrato está pronta

A diretoria da Inter confirma sua confiança no técnico.

O Inter segue em frente com Cristian Chivu, independentemente de como a temporada termine.

A Gazzetta dello Sport informa que, nesta semana, o técnico romeno recebeu o voto de confiança do clube: salvo reviravoltas, que neste momento ninguém está em condições de imaginar, ele estará no banco da Inter também na próxima temporada e, muito provavelmente, renovará o contrato, já que o acordo atual vence em 30 de junho de 2027.

Enquanto isso, após a derrota no clássico contra o Milan, que antecede a partida fora de casa no domingo à noite contra a Lazio e deixou o time a sete pontos da liderança ocupada pelo Inter, a equipe está em concentração em Appiano Gentile para a partida em casa desta tarde contra a Atalanta no San Siro, sob o olhar do técnico Gattuso. Chivu pediu aos jogadores que esqueçam o mau desempenho do último domingo e se concentrem no restante do campeonato.

  • Chivu iniciou conversas com a diretoria para definir o programa do verão: o Inter começará a pré-temporada nas montanhas, em local a ser definido, já que Appiano Gentile estará indisponível devido a obras de reforma. Também é possível uma turnê no exterior, que contará com a participação dos jogadores que voltaram da Copa do Mundo.

    Já as principais dúvidas dizem respeito aos grandes nomes no mercado: de Barella a Calhanoglu, passando por Thuram e Bastoni, que agrada ao Barcelona e poderia ser sacrificado em uma saída diante da oferta certa.

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