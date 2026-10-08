Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
CM Akanji Inter 16 9Getty Images
Simone Gervasio
Traduzido por

Inter, Akanji: "Espero não perder os títulos conquistados com o Manchester City, quem sabe o que mais vão descobrir. Ainda procuram coisas ligadas ao coronavírus..."

Campeonato Italiano
Premier League
M. Akanji
Manchester City
Inter de Milão

O eco das investigações sobre o escândalo do Manchester City não dá sinais de diminuir. Acusado como culpado de 114 acusações, o clube inglês agora recorreu e aguarda o desfecho. Ao lado dele, aguardam todos os jogadores que atuaram pelos Citizens ao longo dos anos e que agora podem ser afetados pelas consequências das ações do clube que foi de Pep Guardiola.


Entre eles está também o zagueiro da Inter e capitão da Suíça, Manuel Akanji. O jogador de 31 anos venceu dois títulos de campeão inglês, uma Liga dos Campeões e uma série de outros troféus durante sua passagem pela Inglaterra de 2022 a 2025 e, após a vitória por 3 a 0 dos suíços sobre a Macedônia do Norte em Lucerna, alguns jornalistas lhe pediram uma opinião sobre o caso. Eis o que publicou o portal suíço Nau.


  • "Ainda estou em contato com alguns jogadores, mas não sei de nada além do que vocês sabem. Quando eu estava lá, nos disseram para manter a calma, que tinham tudo sob controle, que não tinha acontecido nada de grave. Tenho confiança nas pessoas responsáveis pelo Manchester City e estou convencido de que isso é verdade. Espero não perder meus títulos. Seria uma pena. Mas eu só vejo tudo pelos noticiários".


    Quando foi questionado se seus títulos estavam realmente em perigo, Akanji respondeu de forma enigmática: "Quem sabe o que mais vão descobrir. Vocês ainda estão procurando coisas ligadas ao coronavírus que aconteceram cinco anos atrás", disse, referindo-se aos jornalistas presentes e aos casos de Embolo e Xhaka.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Campeonato Italiano
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT
Parma crest
Parma
PAR
Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Manchester City crest
Manchester City
MCI