Inter, Akanji: "Espero não perder os títulos conquistados com o Manchester City, quem sabe o que mais vão descobrir. Ainda procuram coisas ligadas ao coronavírus..."

O eco das investigações sobre o escândalo do Manchester City não dá sinais de diminuir. Acusado como culpado de 114 acusações, o clube inglês agora recorreu e aguarda o desfecho. Ao lado dele, aguardam todos os jogadores que atuaram pelos Citizens ao longo dos anos e que agora podem ser afetados pelas consequências das ações do clube que foi de Pep Guardiola.





Entre eles está também o zagueiro da Inter e capitão da Suíça, Manuel Akanji. O jogador de 31 anos venceu dois títulos de campeão inglês, uma Liga dos Campeões e uma série de outros troféus durante sua passagem pela Inglaterra de 2022 a 2025 e, após a vitória por 3 a 0 dos suíços sobre a Macedônia do Norte em Lucerna, alguns jornalistas lhe pediram uma opinião sobre o caso. Eis o que publicou o portal suíço Nau.



