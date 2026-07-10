Após se despedir do Inter, com quem seu contrato expirou no último dia 30 de junho, Francesco Acerbi concedeu uma longa entrevista ao Sport Mediaset. Estas foram as palavras do zagueiro, que deixou claro que pretende continuar jogando aos 38 anos.
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Inter, Acerbi: “Vou jogar mais 3 anos. PSG? Estávamos acabados, não tenho arrependimentos. O City me incomoda mais. Martinez foi subestimado. Alvarez custa 200 milhões, mas quem joga é o Lautaro”
"Estou bem e ainda quero jogar, não tenho planos de fazer outra coisa. Neste momento, vivo com muita serenidade; dei tudo de mim e não tenho nada do que me arrepender. Tenho experiência e motivação, posso dar o exemplo em campo: aos 38 anos, ainda tenho a vontade de um garoto. E se quisesse ser técnico, já teria parado. Acho que posso continuar por mais uns dois anos nesse nível, talvez três”.
"Tenho muito orgulho de mim mesmo, em todos os aspectos, pelo que fiz no ano passado. Houve algumas coisas que é melhor nem mencionar, mas, a partir daí, nunca desisti e procurei dar o máximo em todas as circunstâncias e treinos, tentando sempre ajudar a equipe nos momentos de dificuldade. E esses momentos existem, mesmo que você tenha conquistado dois títulos: por alguns meses, de janeiro até antes da pausa para a Seleção, não estávamos mais jogando bem, não éramos mais nós mesmos.”
“Chivu foi um excelente jogador, que conquistou títulos. E, como técnico, ele vinha de alguns meses em Parma, chegando ao Inter, onde encontrou um time vencedor no qual também era preciso gerenciar o grupo. Nós tentamos dar uma mãozinha a ele, é claro. Graças ao grupo, ele fez a diferença, porque com outras dinâmicas você não teria vencido, por mais que o Chivu tenha se empenhado. Que relação eu tinha com o Chivu? Eu jogava, ele treinava”.
“Lautaro Martínez é subestimado? Não sei, talvez tenha menos apelo do que outros. Se ele jogasse no Barcelona ou no City… Alvarez custa 150 a 200 milhões, todo mundo o quer, mas neste Mundial o Lautaro está jogando melhor. O Lautaro tem menos apelo do que outros, é um jogador de quem eu gosto, é muito bom, é generoso em campo; mesmo quando não está indo muito bem, faz de tudo para ajudar. E isso já é muito, ele é muito bom”.
“Com o Haaland, é preciso prestar muita atenção, até nos mínimos detalhes: com jogadores assim, tudo acontece num piscar de olhos, você precisa saber antecipar e entender as coisas. E também é preciso um pouco de sorte.”
“A doença me salvou; não digo que teria parado, mas talvez sim. Ou, de qualquer forma, aos trinta anos, não sei em que nível eu estaria, teria tido muita dificuldade. Tive uma segunda chance.”
“Perder a final da Liga dos Campeões por 5 a 0 é algo que pode acontecer e que não pode acontecer; isso te incomoda, mas nem sequer entramos em campo. Estávamos mentalmente exaustos; eles já tinham conquistado o campeonato, nós tínhamos que jogar contra o Como e ainda estávamos tensos para assistir ao Napoli x Cagliari, depois a final da Liga dos Campeões e, em seguida, ainda ir para os Estados Unidos. Se tivéssemos tido um mês de férias como este ano, sem ir para os Estados Unidos, talvez isso te incomodasse ainda mais, mas aquele jogo nem sequer jogamos. Ainda dá para ficar nervoso, mas depois de dois ou três meses, quando o campeonato começa, aí já chega. Aquela contra o City te incomoda mais, a gente tinha o jogo nas mãos, a gente se esforçou até o fim; a do PSG, não. Se a gente não joga a partida, é porque eles foram melhores; mentalmente, a gente não estava presente, estávamos cansados, e pronto. Não me culpei por nada, estávamos exaustos, tínhamos dado tudo até o fim, não havia mais nada a reconstruir”.
“Inzaghi? Eu jogava e ele treinava; sempre me coloquei à disposição. Também gosto muito do Inzaghi; passei sete anos com ele, ele me deu muita confiança e eu retribuí; é isso que gera respeito mútuo. Ele dava liberdade quanto aos dias de folga, sabia quando você estava cansado, tentava dosar o seu ritmo; ele também sabia que havia muitos jogos e precisava administrar um pouco o grupo. O Inter chegou a duas finais da Liga dos Campeões; tudo bem que você perdeu tudo no ano passado, mas, fora isso, quase sempre chegou até o fim”.
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