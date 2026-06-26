Por que o Real Madrid ainda não anunciou oficialmente a contratação de Denzel Dumfries, vindo da Inter? Essa é a pergunta que o portal espanhol OK Diario está se fazendo, depois que a notícia de que o clube espanhol comunicou ao clube nerazzurro sua intenção de pagar a cláusula de rescisão de 20 milhões de euros já é de domínio público e de que o jogador já passou pelos exames médicos de praxe.
Traduzido por
Inter: a transferência de Dumfries para o Real Madrid ainda não é oficial. O que está acontecendo? Veja o que está vazando da Espanha
QUANDO SERÁ O ANÚNCIO?
Conforme informa o OK Diario, a negociação já foi fechada em todos os seus detalhes e não há dúvidas de que, no momento oportuno, o Real Madrid anunciará oficialmente a contratação. O clube espanhol, que já confirmou a contratação de José Mourinho como novo técnico e anunciou as contratações a título gratuito do zagueiro Ibrahima Konaté, do Liverpool, e de Bernardo Silva, do Manchester City, além da aquisição de Marc Cucurella, do Chelsea, por 55 milhões de euros mais bônus, pode ter decidido adiar por alguns dias o anúncio da chegada de Dumfries, da Inter, por uma questão de natureza fiscal.
QUESTÃO FISCAL
A cláusula de rescisão de 20 milhões de euros do jogador da seleção holandesa é válida até 15 de julho e, com base nisso, o OK Diario considera provável que o Real Madrid tenha decidido não incluir a contratação de Dumfries no balanço financeiro que será oficialmente encerrado na terça-feira, 30 de junho. A intenção poderia ser, portanto, fazer com que essa última contratação figure no novo exercício fiscal, que terá início na quarta-feira, 1º de julho, e se encerrará em 30 de junho de 2027.