Conforme informa o OK Diario, a negociação já foi fechada em todos os seus detalhes e não há dúvidas de que, no momento oportuno, o Real Madrid anunciará oficialmente a contratação. O clube espanhol, que já confirmou a contratação de José Mourinho como novo técnico e anunciou as contratações a título gratuito do zagueiro Ibrahima Konaté, do Liverpool, e de Bernardo Silva, do Manchester City, além da aquisição de Marc Cucurella, do Chelsea, por 55 milhões de euros mais bônus, pode ter decidido adiar por alguns dias o anúncio da chegada de Dumfries, da Inter, por uma questão de natureza fiscal.