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Grafica Luis Henrique RomaCalciomercato
Emanuele Tramacere

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Inter, a Roma tenta de novo por Luis Henrique: ele agrada tanto Gasperini quanto D'Amico

Inter de Milão
Roma
L. Henrique

O ponta brasileiro segue como o último objetivo da Roma após a contratação de Rodrigo Mora.

A chegada de Rodrigo Mora é certamente a principal contratação do verão da Roma, mas o clube não pretende parar por aqui. Gian Piero Gasperini fez pedidos precisos ao diretor esportivo Tony D'Amico, quer duas opções em cada setor e, na contagem do elenco, ainda falta um jogador de lado que possa atuar por todo o campo e, de preferência, que possa ser um curinga em ambas as faixas.

E, depois das sondagens dos últimos dias, de Trigoria virá uma nova tentativa pelo lateral brasileiro da Inter, Luis Henrique.


  • Coloca Gasperini e D'Amico de acordo

    O ponta ex-Marselha, como informou Filippo Biafora, do Il Tempo, agrada tanto a Gian Piero Gasperini quanto ao diretor esportivo Tony D'Amico. Pelas características técnicas e táticas, ele poderia ser potencializado pela forma como o treinador interpreta o 3-4-2-1, enquanto, no que diz respeito a salário e dificuldades na negociação, é certamente uma opção de fácil viabilidade para o dirigente.

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  • Depende da fórmula

    Novos contatos vão acontecer nas próximas horas, mas, em relação às informações iniciais, muito vai depender do formato e das condições que a Inter pedirá. É difícil que realmente se chegue a um negócio em definitivo por 30 milhões de euros.

    É mais provável que possa ser montada uma operação mais parecida com a que, alguns dias atrás, proporcionou o primeiro acordo entre Lazio e Inter por Frattesi. Um empréstimo com obrigação de compra condicionada e com um percentual altíssimo sobre uma futura revenda deixado para a Inter.



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