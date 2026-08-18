A chegada de Rodrigo Mora é certamente a principal contratação do verão da Roma, mas o clube não pretende parar por aqui. Gian Piero Gasperini fez pedidos precisos ao diretor esportivo Tony D'Amico, quer duas opções em cada setor e, na contagem do elenco, ainda falta um jogador de lado que possa atuar por todo o campo e, de preferência, que possa ser um curinga em ambas as faixas.

E, depois das sondagens dos últimos dias, de Trigoria virá uma nova tentativa pelo lateral brasileiro da Inter, Luis Henrique.



