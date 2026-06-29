Inter: a Copa do Mundo de Marcus Thuram nem chegou a começar: lesão na panturrilha, ele corre o risco de perder também o jogo entre França e Suécia. Quando ele poderá voltar?

A partida contra a seleção comandada por Graham Potter está marcada para amanhã, às 23h (horário da Itália), no New York/New Jersey Stadium, em East Rutherford, e, no momento, as informações que chegam do centro de treinamento dos Bleus indicam que Marcus Thuram poderá ficar de fora mais uma vez, já que, durante uma das últimas sessões de treino, ele teria sentido uma dor na panturrilha. Um problema a ser tratado com cuidado, considerando a sensibilidade do músculo em questão, e que poderia levar Deschamps a não correr nenhum risco com o jogador da Inter, dada a abundância de opções no banco de reservas no que diz respeito ao setor ofensivo e a excelente forma demonstrada pelos titulares.