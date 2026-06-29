Até agora, a Copa do Mundo do atacante do Inter, Marcus Thuram, tem sido decididamente sem sorte. Convocado pelo técnico da França, Didier Deschamps, para completar um ataque de dar inveja – ao seu lado estão Mbappé, Dembelé, Olise, Doué, Barcola, Cherki, Akliouche e Mateta –, o jogador nascido em 1997 acumulou a mísera marca de um minuto na segunda partida da fase de grupos contra o Iraque. E para complicar ainda mais a situação, surgiu uma lesão muscular que, após a partida contra a Noruega, coloca em sério risco sua participação também nas oitavas de final contra a Suécia.
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Inter: a Copa do Mundo de Marcus Thuram nem chegou a começar: lesão na panturrilha, ele corre o risco de perder também o jogo entre França e Suécia. Quando ele poderá voltar?
O QUE SE SABE DO TREINAMENTO DA SELEÇÃO FRANCESA
A partida contra a seleção comandada por Graham Potter está marcada para amanhã, às 23h (horário da Itália), no New York/New Jersey Stadium, em East Rutherford, e, no momento, as informações que chegam do centro de treinamento dos Bleus indicam que Marcus Thuram poderá ficar de fora mais uma vez, já que, durante uma das últimas sessões de treino, ele teria sentido uma dor na panturrilha. Um problema a ser tratado com cuidado, considerando a sensibilidade do músculo em questão, e que poderia levar Deschamps a não correr nenhum risco com o jogador da Inter, dada a abundância de opções no banco de reservas no que diz respeito ao setor ofensivo e a excelente forma demonstrada pelos titulares.
MBAPPE E COMPANHEIROS, QUE COMEÇO!
Kylian Mbappé já marcou 4 gols e deu 2 assistências em suas três primeiras partidas disputadas na Copa do Mundo de 2026, enquanto Ousmane Dembelé, que também chegou a 4 gols na artilharia, vem de um emocionante hat-trick contra a Noruega. Respostas positivas vieram também de Olise (que não marcou, mas já deu 4 assistências), Barcola (um gol e uma assistência) e Doué (um gol). Esse bom momento deixou à margem, além de Thuram, também Cherki (três participações parciais até agora, totalizando 50 minutos), Akliouche (7 minutos contra o Iraque no final da partida) e Mateta (3 minutos contra a Noruega).
QUANDO ELE PODE VOLTAR
Mesmo que, durante o treino de finalização de hoje, Marcus Thuram não consiga treinar com fluidez e ainda sinta dor na panturrilha, a comissão médica da seleção francesa não assumiria nenhum risco em relação ao jogador do Inter e não forçaria sua recuperação. O que, neste momento, poderia coincidir com uma eventual partida das oitavas de final contra o vencedor do confronto entre Alemanha e Paraguai, marcada para sábado, 4 de julho, às 23h, na Filadélfia.