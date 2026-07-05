Inter: a contratação de Provedel está prestes a se tornar oficial: exames médicos agendados, detalhes do acordo

O mercado de transferências do Inter começa a tomar forma, após um início lento e marcado pela reviravolta sofrida com o Chelsea na negociação envolvendo Marco Palestra e pela impossibilidade de entrar na disputa pelo futuro de Nico Paz, que permaneceu em Como após a nova negociação relâmpago aberta e encerrada com o Real Madrid. A aceleração nas negociações pelo lateral-direito do Union St. Gilloise, Anan Khalaili, e os contatos constantes com o Chelsea pelo zagueiro Trevor Chalobah ocorrem, em ordem cronológica, após a conclusão do acordo com a Lazio pelo goleiro Ivan Provedel.