O mercado de transferências do Inter começa a tomar forma, após um início lento e marcado pela reviravolta sofrida com o Chelsea na negociação envolvendo Marco Palestra e pela impossibilidade de entrar na disputa pelo futuro de Nico Paz, que permaneceu em Como após a nova negociação relâmpago aberta e encerrada com o Real Madrid. A aceleração nas negociações pelo lateral-direito do Union St. Gilloise, Anan Khalaili, e os contatos constantes com o Chelsea pelo zagueiro Trevor Chalobah ocorrem, em ordem cronológica, após a conclusão do acordo com a Lazio pelo goleiro Ivan Provedel.
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Inter: a contratação de Provedel está prestes a se tornar oficial: exames médicos agendados, detalhes do acordo
OS DETALHES
Segundo informações da Sky Sport, o jogador nascido em 1994, que atuará como reserva do titular Josep Martinez, deve chegar a Milão no meio da próxima semana, entre quarta e quinta-feira, para passar pelos exames médicos de rotina e, em seguida, assinar o contrato de três anos, válido até 30 de junho de 2029. Nos últimos dias, o clube nerazzurro havia chegado a um acordo definitivo com a Lazio para a contratação definitiva de Provedel por 3 milhões de euros.
A EXPERIÊNCIA NA LAZIO
A passagem de Ivan Provedel pela Lazio chega ao fim quatro anos após sua chegada, no verão de 2022, quando foi contratado do Spezia por cerca de 3 milhões de euros. Ele acumulou um total de 146 partidas e foi titular constante da equipe biancoceleste antes de ceder a vaga a Mandas, na última temporada, e, nesta, ao jovem Motta, após a lesão no ombro que o manteve fora dos gramados desde março passado.
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