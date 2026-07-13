Inter, a contratação de Khalaili fica para trás: “O que vocês detestam pode ser uma coisa boa”. E o amigo: “Eles lançaram um mau-olhado em você”

Poucos minutos após as declarações de Marotta, veio também o comentário do jogador, que, nas redes sociais, se pronunciou da seguinte forma sobre o fato de não ter obtido a aptidão esportiva, o que fez com que sua transferência fosse cancelada logo no início:





“Pode ser que vocês detestem algo que, na verdade, é bom para vocês, e pode ser que amem algo que, na verdade, é ruim para vocês. Louvado seja Deus”.





Para atestar o momento difícil que o jogador nascido em 2004 está passando, surgiram outras palavras, escritas por um amigo dele, o músico Eyad Tannous, e que o próprio jogador compartilhou posteriormente, conforme relata o FcInter1908.





O amigo de Khalaili escreve: “Nunca acreditei no mau-olhado, mas depois do que aconteceu… agora acredito. Você não é apenas nosso amigo e uma pessoa querida para nós: você é nosso irmão e nosso verdadeiro campeão. Meu irmão Anan… você é uma montanha que nenhum vento pode abalar. Que Deus lhe dê força e o proteja. Que você possa continuar a nos deixar orgulhosos, como sempre fez. Pode ser que agora você deteste isso, mas que, ao contrário, acabe se revelando algo bom para você”.