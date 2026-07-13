Inter, a contratação de Khalaili fica para trás: “O que vocês detestam pode ser uma coisa boa”. E o amigo: “Eles lançaram um mau-olhado em você”

Após a confirmação oficial de que a negociação que levaria Anan Khalaili ao Inter acabou por fracassar, surgiram as primeiras declarações do lateral, que, pelo menos por enquanto, permanece no Union St. Gilloise.
Durante a coletiva de imprensa que marcou o início da pré-temporada do Inter, o presidente Marotta explicou que Khalaili não será um novo jogador nerazzurro. Apesar de ter chegado a um acordo com o jogador e com o clube, a negociação foi cancelada devido a alguns problemas cardíacos detectados durante os exames médicos oficiais no CONI. Por esse motivo, portanto, o israelense permanecerá no clube belga e a equipe de Chivu terá que encontrar um substituto.