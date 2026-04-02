O jogador profissional do Benfica, Gianluca Prestianni, se pronunciou publicamente pela primeira vez em detalhes após o incidente com Vinicius Júnior na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid e as acusações de que teria proferido insultos racistas contra o brasileiro. Nessa ocasião, ele relativizou suas palavras, rejeitou veementemente as acusações de racismo e ainda atacou Kylian Mbappé.
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"Insultos homofóbicos são normais para nós": Gianluca Prestianni relativiza o incidente com Vinicius Júnior e causa novo escândalo
"Mbappé me chama de 'maldito racista'?", reclamou Prestianni em entrevista à Telefe, dirigindo-se ao astro francês e aos jogadores do Real Madrid. “Eles me chamam de racista, embora eu nunca tenha sido e nunca venha a ser. Eles te insultam para te tirar do sério, mas eu nunca reagiria a isso; pelo contrário, o que importa é provar o meu valor em campo.”
Segundo relatos da mídia espanhola, Mbappé afirmou categoricamente nos vestiários após o confronto: “O jogador com o número 25 chamou Vini de macaco cinco vezes. Eu mesmo vi isso.” A palavra espanhola “mono” significa macaco, mas, segundo Prestianni, Mbappé ouviu mal.
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Prestianni: "Para nós, argentinos, é um insulto comum!"
Em vez disso, o jogador de 20 anos teria chamado seu adversário, Vinicius Júnior, durante a partida, por baixo da camisa, apenas de “cagon” (covarde) e “maricon” (bicha), relativizando que isso “para nós, argentinos, é um insulto comum”.
“Já tive companheiros de equipe com a mesma cor de pele que Vinicius, e nunca aconteceu nada com nenhum deles – muito pelo contrário”, continuou Prestianni. “Depois, eles ainda começaram a me chamar de homofóbico, o que foi longe demais. Tive a sensação de que as pessoas só queriam criar drama em torno de coisas que não correspondiam à verdade.”
Prestianni será suspenso por dez jogos?
Devido a investigações em andamento, a UEFA suspendeu provisoriamente o argentino para a partida de volta, que o Benfica perdeu por 1 a 2 e acabou sendo eliminado. “O fato de não ter podido jogar na partida de volta me magoou muito”, disse Prestianni, que acaba se vendo no papel de vítima: “Fui punido por algo que nem sequer disse. Fui tratado e sancionado sem provas."
Ainda não há uma decisão definitiva da UEFA, embora Prestianni, com suas declarações, tenha admitido indiretamente uma violação do Artigo 14, que estabelece que a dignidade humana não pode ser violada. A pena mínima seria uma suspensão de dez jogos.
Ainda assim, Prestianni permanece “muito tranquilo, pois todos que me conhecem sabem que tipo de pessoa eu sou, e isso me basta. Também sou muito grato ao clube, pois ele acreditou em mim e me apoiou em todos os aspectos. Meus companheiros de equipe demonstraram seu apoio a portas fechadas, e isso significa muito mais para mim do que postar uma história no Instagram.”
Gianluca Prestianni: Estatísticas da temporada 2025/26
Competição
Jogos
Gols
Assistências
Liga de Portugal
22
3
3
Liga dos Campeões
5
-
-
Eliminatórias da Liga dos Campeões
2
-
-
Supertaça
1
-
-
Taça de Portugal
2
-
-
Copa Allianz
2
-
-