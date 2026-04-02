"Insultos homofóbicos são normais para nós": Gianluca Prestianni relativiza o incidente com Vinicius Júnior e causa novo escândalo

Devido a investigações em andamento, a UEFA suspendeu provisoriamente o argentino para a partida de volta, que o Benfica perdeu por 1 a 2 e acabou sendo eliminado. “O fato de não ter podido jogar na partida de volta me magoou muito”, disse Prestianni, que acaba se vendo no papel de vítima: “Fui punido por algo que nem sequer disse. Fui tratado e sancionado sem provas."

Ainda não há uma decisão definitiva da UEFA, embora Prestianni, com suas declarações, tenha admitido indiretamente uma violação do Artigo 14, que estabelece que a dignidade humana não pode ser violada. A pena mínima seria uma suspensão de dez jogos.

Ainda assim, Prestianni permanece “muito tranquilo, pois todos que me conhecem sabem que tipo de pessoa eu sou, e isso me basta. Também sou muito grato ao clube, pois ele acreditou em mim e me apoiou em todos os aspectos. Meus companheiros de equipe demonstraram seu apoio a portas fechadas, e isso significa muito mais para mim do que postar uma história no Instagram.”