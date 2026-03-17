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igor-thiago(C)Getty Images
Joaquim Lira Viana

Como insucesso no Cruzeiro impactou na ascensão meteórica de Igor Thiago, recém-convocado para a seleção

Da passagem apagada na Raposa à artilharia na Premier League, atacante transformou dificuldades no Brasil no combustível para se tornar uma das novas esperanças da seleção

A primeira convocação de Igor Thiago para a seleção brasileira representa o ápice de uma trajetória marcada por superação. Aos 24 anos, o centroavante vive grande fase no Brentford e se tornou um dos artilheiros da Premier League, com números que o colocam entre os principais atacantes do campeonato.

Mas a história que levou o atacante até esse momento começou muito antes da Europa, e passou por um capítulo complicado em Belo Horizonte. Igor Thiago chegou ao Cruzeiro ainda jovem e recebeu sua primeira oportunidade no time profissional em 2020, quando o clube vivia um dos períodos mais turbulentos de sua história, tentando se reorganizar após o rebaixamento à Série B e mergulhado em crise financeira e administrativa.

A saída para o futebol europeu parecia, naquele momento, apenas uma tentativa de recomeço. O Cruzeiro negociou o jogador por cerca de € 1,3 milhão, a primeira venda da SAF do clube. Anos depois, o valor de mercado e a trajetória de Igor Thiago tomariam proporções muito maiores, mostrando que aquela passagem discreta em Minas Gerais foi apenas o início de uma transformação muito maior.
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  • Igor Thiago Cruzeiro Boa Esporte Mineiro 22 01 2020Bruno Haddad/EC Cruzeiro

    Começo turbulento

    A trajetória de Igor Thiago até o futebol de alto nível começou com obstáculos cedo na vida. Natural de Gama, no Distrito Federal, o atacante perdeu o pai quando tinha apenas 13 anos e, antes de conseguir focar no futebol, trabalhou como servente de pedreiro, feirante e entregador de panfletos. A primeira chance que recebeu nos gramados foi do Futebol Clube Verê, do Paraná, e foi ali onde despertou o interesse do Cruzeiro. 

    Igor estreou pelo time principal da Raposa em 2020, aos 19 anos, justamente em um momento turbulento da história do clube, que disputava a Série B após o rebaixamento. Ainda em processo de amadurecimento e em meio a um ambiente de forte pressão, o atacante não conseguiu se firmar plenamente. Ao longo de sua passagem pela equipe mineira, entre 2020 e 2022, disputou 64 partidas e marcou 10 gols, números modestos para um centroavante que ainda buscava espaço.

    Sem grande destaque naquele período, o Cruzeiro decidiu negociá-lo em 2022 com o Ludogorets, da Bulgária, por cerca de € 1,3 milhão. A transferência parecia apenas mais um movimento discreto no mercado, mas acabaria se tornando o ponto de partida para a ascensão que, anos depois, levaria o atacante aos holofotes do futebol europeu.

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  • Igor Thiago Club Brugge 02072024(C)Getty Images

    Debaixo dos holofotes... pela primeira vez

    A virada na carreira de Igor Thiago começou no Ludogorets, onde o atacante finalmente encontrou espaço para evoluir e ganhar confiança. Em duas temporadas, disputou 55 partidas, marcou 21 gols e deu sete assistências, além de conquistar títulos nacionais, como o Campeonato Búlgaro, a Copa da Bulgária e a Supercopa Búlgara. 

    O desempenho do brasileiro chamou a atenção do Club Brugge, da Bélgica, que decidiu contratá-lo por € 7,8 milhões em 2023. Em pouco tempo, a aposta se mostrou certeira: na primeira (e única) temporada de Igor Thiago com Les Gazelles, o centroavante disputou 55 jogos, balançou a rede 29 vezes e distribuiu seis assistências, participando diretamente da conquista do Campeonato Belga (onde foi o artilheiro da competição, com 18 gols) e da campanha na Conference League, que viu o time alcançar as semifinais. 

    Com números tão expressivos, o atacante passou a despertar interesse em ligas maiores, com relatos de interesse de Aston Villa, Tottenham e times da Espanha e Itália. No entanto, ao fim da temporada 2023/24, Igor Thiago decidiu se transferir para o Brentford, da Inglaterra, por cerca de € 33 milhões, quase 30 vezes mais do que o valor lucrado pelo Cruzeiro em sua venda inicial. Com isso, o atacante se tornou a terceira maior venda da história da Liga Belga, a contratação mais cara da história dos Bees e o primeiro brasileiro a jogar pelo clube inglês. 

  • Everton v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Sucesso na Inglaterra

    O bom desempenho na Bulgária e o sucesso no Club Brugge foram precursores do que viria pela frente. Na atual temporada, o atacante vive de longe a melhor fase da carreira e se consolidou como protagonista de uma equipe surpreendente na Premier League. O brasileiro soma 31 jogos e 21 gols na temporada, sendo 18 apenas no Campeonato Inglês, além de um gol na Copa da Liga e dois na Copa da Inglaterra. Por causa de Igor Thiago, os Bees ocupam a sétima posição na tabela e brigam por uma vaga em uma competição europeia. 

    Estes números também colocam Igor Thiago entre os principais artilheiros do campeonato. Com 19 gols na Premier League, ele aparece na vice-liderança da artilharia, atrás apenas de Erling Haaland, que tem 21. E não para por aí: o desempenho goleador o transformou no brasileiro com mais gols em uma única temporada do Campeonato Inglês, no terceiro jogador com mais participações nas cinco principais ligas europeias e no único atleta na história do Brentford a ser nomeado duas vezes Jogador do Mês da Premier League. 

    Aos 24 anos, Igor Thiago se consolidou como um centroavante moderno, forte fisicamente e eficiente dentro da área, características que chamaram a atenção de Carlo Ancelotti, que convocou o centroavante para os amistosos da seleção brasileira com França e Croácia.

  • Brentford v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    A oportunidade tão sonhada

    Depois de uma trajetória que começou discretamente no Brasil, o jogador que saiu "pelas portas de trás" do Cruzeiro agora vive o auge na liga mais exigente do futebol mundial chega à seleção impulsionado por uma das melhores temporadas de um brasileiro na Premier League. Se ele vai para a Copa ou não ainda é uma questão que paira no ar, mas seu desempenho foi recompensado e, ao que tudo indica, não deve parar por aqui...

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