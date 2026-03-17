Como insucesso no Cruzeiro impactou na ascensão meteórica de Igor Thiago, recém-convocado para a seleção

A primeira convocação de Igor Thiago para a seleção brasileira representa o ápice de uma trajetória marcada por superação. Aos 24 anos, o centroavante vive grande fase no Brentford e se tornou um dos artilheiros da Premier League, com números que o colocam entre os principais atacantes do campeonato.

Mas a história que levou o atacante até esse momento começou muito antes da Europa, e passou por um capítulo complicado em Belo Horizonte. Igor Thiago chegou ao Cruzeiro ainda jovem e recebeu sua primeira oportunidade no time profissional em 2020, quando o clube vivia um dos períodos mais turbulentos de sua história, tentando se reorganizar após o rebaixamento à Série B e mergulhado em crise financeira e administrativa.

A saída para o futebol europeu parecia, naquele momento, apenas uma tentativa de recomeço. O Cruzeiro negociou o jogador por cerca de € 1,3 milhão, a primeira venda da SAF do clube. Anos depois, o valor de mercado e a trajetória de Igor Thiago tomariam proporções muito maiores, mostrando que aquela passagem discreta em Minas Gerais foi apenas o início de uma transformação muito maior.